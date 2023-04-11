Госдума одобрила продление срока обращения за кредитными каникулами до конца 2023 года

Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий до 31 декабря 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства за кредитными каникулами. Он действовал в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года.

Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщал, что парламентарии разрабатывают законопроект, который введет постоянно действующую норму о кредитных каникулах.

Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. По условиям программы заемщики имеют право обратиться за кредитными каникулами при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Изначально мера по предоставлению кредитных каникул применялась в апреле 2020 года в связи с финансовыми потерями на фоне пандемии COVID-19. В 2022 году механизм решили использовать в условиях введения западных санкций после начала специальной военной операции. Льготные займы предоставляются предприятиям в качестве антикризисной меры поддержки на фоне ограничительных мер.

Лусине Баласян