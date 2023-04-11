Администрация Байдена планирует разработку регулирующих норм для ИИ

По данным The Wall Street Journal (WSJ), администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность разработки регулирующих норм для новейших технологий искусственного интеллекта (ИИ) наподобие чатбота ChatGPT.

Сообщается, что Министерство торговли США начало публичную процедуру консультаций и приема пожеланий от специализированных ведомств, экспертов, организаций и компаний о «мерах ответственности», таких как потенциальные риски использования новейших инструментов ИИ, их сертификация и т. п.

В течение 60 дней министерство будет принимать комментарии и пожелания, которые после соответствующего анализа будут использованы в отчете о возможных мерах государственного регулирования в области ИИ.

По словам главы управления по телекоммуникациям и информации в Минторге США Алана Дэвидсона, которого цитирует WSJ, его ведомство обладает совещательными полномочиями, предоставляя свои выводы в администрацию Белого дома, и не может самостоятельно инициировать разработку законопроекта. Сообщается, что сам президент Байден уже обсуждал тему возможного регулирования ИИ со своим экспертным советом по высоким технологиям, в состав которого входят представители таких компаний, как Google, Microsoft и т. п.

Подробнее о ChatGPT, искусственном интеллекте, который пошел в народ, — в материале «Ум за разум».

Евгений Хвостик