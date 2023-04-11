Владимир Путин предупредил о затоваривании на рынке недвижимости

Президент Владимир Путин сообщил, что на российском рынке недвижимости сейчас наблюдается переизбыток предложения. Тезис глава государства высказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению "стройки"»,— указал господин Путин.

Президент заявил участникам совещания о необходимости работать над снижением таких рисков и в то же время сообщил о необходимости поддерживать устойчивый спрос на жилье. В связи с этим господин Путин призвал предложить дополнительные меры поддержки населения.

По данным Росстата за 2022 год в РФ ввели 102,7 млн кв. м жилой недвижимости, что стало рекордом для постсоветской России. Тем временем в Москве, по последним подсчетам аналитиков, у застройщиков скопилось свыше 10 млн кв. м нераспроданного жилья — на реализацию этого объема может потребоваться около трех лет.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Жилье застаивается в Москве».

Григорий Лейба