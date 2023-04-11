Суд обязал сотрудников ИТМО и чиновника КГИОП возместить 67 млн руб. за обрушение здания

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск Министерства науки и высшего образования России к четырем фигурантам. Он обязал трех сотрудников ИТМО и одного чиновника КГИОП возместить причиненный ущерб размером в 67 млн руб. Об этом 11 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Фотогалерея Обрушение здания ИТМО Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия обрушения здания ИТМО 16 февраля 2019 года. Обвалившийся 3-й этаж — с арочными перекрытиями, два верхних этажа надстроены в советское время Фото: Коммерсантъ Эпицентр обрушения. Проект реконструкции помещений 2-го этажа здания ИТМО, в ходе реализации которого 16 февраля 2019 года произошло разрушение несущей кирпичной опоры. Проектировщик ООО «СПбпроект реставрация» Фото: ИТМО / zakupki.gov.ru Кирпичный простенок между внутриарочными заполнениями в коридоре 2-го этажа между большой и малой аудиториями здания ИТМО, разрушение которого привело к обвалу несущих конструкций. Фотофиксация в мае 2018 года, данные обследования технического состояния конструкций в рамках проекта приспособления памятника регионального значения к современному использованию ООО «СПбпроектреставрация». Рекомендовано усиление простенка. Противоаварийные работы не предписаны Фото: «СПбпроектреставрация» Аварийное развитие трещины в кирпичном столбе между бывшими Большой и Малой аудиториями, с которого началось обрушение несущих конструкций здания. Фото: «ПетербургРеставрация» Коридор 2-го этажа возле Большой аудитории здания ИТМО за 25 дней до обрушения 16 февраля. Следы остановленного ремонта и демонтажа, выполненного без разрешения КГИОП. ИТМО данные о подрядчике не обнародует Фото: «ПетербургРеставрация» Большая аудитория на 2 этаже здания ИТМО. В левом углу — простенок с трещиной со стороны коридора, с которого началось разрушение арочных опор и сводов. Фотофиксация изпроекта ремонта ООО «СПбпроектреставрация», май 2018 года Фото: «ПетербургРеставрация» Эпицентр обрушения сводчатой стены коридора здания ИТМО. Ремонт в Большой аудитории 2-го этажа (ООО «Петербургреставрация». 14, 76 млн руб.) В левом углу кирпичная опора (бывший простенок), с которой началось разрушение несущих конструкций Фото: «ПетербургРеставрация» Правая плоскость столба, оголенная после демонтажа внутриарочной стены. Проектные решения по этому контракту не предусматривали «первоочередных противоаварийных мероприятий» Фото: «ПетербургРеставрация» Арочный кирпичный столб с зафиксированной в мае 2018 года трещиной. Противоаварийные мероприятия проектом не предусмотрены. Аварийное состояние арки 16 февраля 2019 года перед обрушением Фото: «ПетербургРеставрация» Вид внутренних помещений после обвала Фото: Коммерсантъ Открытие химико-биологического кластера на 3 этаже университета ИТМО за три года до обрушения. Ленточку после ремонта перерезают в ноябре 2016 года ректор Владимир Васильев и соруководитель лаборатории «Растворная химия передовых материалов и технологий» (SCAMT) профессор Еврейского университета в Иерусалиме Давид Авнир Фото: Маргарита Ерукова / ИТМО Открытие реконструированной части здания ИТМО для размещения химико-биологического кластера в ноябре 2016 года Переход на кафедру химии из коридора 3 этажа, где произошло обрушение Фото: Маргарита Ерукова / ИТМО Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий на 3 этаже университета ИТМО. Открылась после ремонта в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок. ООО «Анаксар» (2,6 млн руб.). Обрушилась 16 февраля 2019 года из-за разрушения несущих конструкций вместе с аудиторией на 2 этаже. Находившиеся в лаборатории студенты покинули помещение, заметив развитие трещин на потолке Фото: ИТМО Дизайн-проект коридора 3-го этажа, разработан «ArtRossi» в рамках проекта ремонта помещений НИИ «Биоинженерия». Реализован ООО «Анаксар» в 2014 году (2,6 млн руб.) с заменой пола и восстановлением сводов потолка Фото: zakupki.gov.ru Панорама коридора химико-биологического кластера университета ИТМО на 3 этаже здания ИТМО со сводчатыми конструкциями, где произошло обрушение. Ремонт помещений выполнен ООО «Анаксар» в 2014 году (2, 6 млн руб) по дизайн-проекту «Art Rossi». Слева — вход в химическую лабораторию Фото: ИТМО Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий (SCAMT) на 3 этаже ИТМО, обрушилась 16 февраля 2019 года. Ремонт в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок (ООО «Анаксар», 2,6 млн руб.). В 2017 году без разрешения КГИОП смонтированы вытяжные системы в помещениях химико-биологического кластера (4,9 млн руб.) Фото: ИТМО Вид внутренних помещений после обвала. На переднем плане система распорок установленная сотрудниками МЧС для предотвращения дальнейших разрушений Фото: Коммерсантъ Схема обрушения 16 февраля 2019 года здания ИТМО Реконструкция 18 помещений физико-технического факультета на 5 этаже с демонтажом перегородок, монтажом металлических конструкций и вентиляционных труб и оборудования (ООО «Мерани», 16,75 млн руб.). Работы продолжались без разрешения КГИОП до января 2019 года рядом с зоной обрушения Фото: zakupki.gov.ru Крыша здания ИТМО после обрушения. Без разрешения КГИОП осенью 2018 года был выполнен ремонт кровли c заменой стропильной системы, обрешетки и металлического покрытия, выполнены не в полном объеме (решение Куйбышевского райсуда от 19 ноября 2018 года о нарушении ст. 7.13. КоАП). Фото: Даниил Лебедев Капитальный ремонт здания ИТМО за три с половиной года до обрушения кровли 16 февраля 2019 года. Реставрация фасада в 2016 году дворового корпуса ИТМО — ООО «Фасадстрой» (31,2 млн руб.), лицевого фасада — ООО «Наследие» (13,6 млн руб.) Фото: Коммерсантъ / Станислав Забурдаев Следующая фотография 1 / 21 Последствия обрушения здания ИТМО 16 февраля 2019 года. Обвалившийся 3-й этаж — с арочными перекрытиями, два верхних этажа надстроены в советское время Фото: Коммерсантъ Эпицентр обрушения. Проект реконструкции помещений 2-го этажа здания ИТМО, в ходе реализации которого 16 февраля 2019 года произошло разрушение несущей кирпичной опоры. Проектировщик ООО «СПбпроект реставрация» Фото: ИТМО / zakupki.gov.ru Кирпичный простенок между внутриарочными заполнениями в коридоре 2-го этажа между большой и малой аудиториями здания ИТМО, разрушение которого привело к обвалу несущих конструкций. Фотофиксация в мае 2018 года, данные обследования технического состояния конструкций в рамках проекта приспособления памятника регионального значения к современному использованию ООО «СПбпроектреставрация». Рекомендовано усиление простенка. Противоаварийные работы не предписаны Фото: «СПбпроектреставрация» Аварийное развитие трещины в кирпичном столбе между бывшими Большой и Малой аудиториями, с которого началось обрушение несущих конструкций здания. Фото: «ПетербургРеставрация» Коридор 2-го этажа возле Большой аудитории здания ИТМО за 25 дней до обрушения 16 февраля. Следы остановленного ремонта и демонтажа, выполненного без разрешения КГИОП. ИТМО данные о подрядчике не обнародует Фото: «ПетербургРеставрация» Большая аудитория на 2 этаже здания ИТМО. В левом углу — простенок с трещиной со стороны коридора, с которого началось разрушение арочных опор и сводов. Фотофиксация изпроекта ремонта ООО «СПбпроектреставрация», май 2018 года Фото: «ПетербургРеставрация» Эпицентр обрушения сводчатой стены коридора здания ИТМО. Ремонт в Большой аудитории 2-го этажа (ООО «Петербургреставрация». 14, 76 млн руб.) В левом углу кирпичная опора (бывший простенок), с которой началось разрушение несущих конструкций Фото: «ПетербургРеставрация» Правая плоскость столба, оголенная после демонтажа внутриарочной стены. Проектные решения по этому контракту не предусматривали «первоочередных противоаварийных мероприятий» Фото: «ПетербургРеставрация» Арочный кирпичный столб с зафиксированной в мае 2018 года трещиной. Противоаварийные мероприятия проектом не предусмотрены. Аварийное состояние арки 16 февраля 2019 года перед обрушением Фото: «ПетербургРеставрация» Вид внутренних помещений после обвала Фото: Коммерсантъ Открытие химико-биологического кластера на 3 этаже университета ИТМО за три года до обрушения. Ленточку после ремонта перерезают в ноябре 2016 года ректор Владимир Васильев и соруководитель лаборатории «Растворная химия передовых материалов и технологий» (SCAMT) профессор Еврейского университета в Иерусалиме Давид Авнир Фото: Маргарита Ерукова / ИТМО Открытие реконструированной части здания ИТМО для размещения химико-биологического кластера в ноябре 2016 года Переход на кафедру химии из коридора 3 этажа, где произошло обрушение Фото: Маргарита Ерукова / ИТМО Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий на 3 этаже университета ИТМО. Открылась после ремонта в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок. ООО «Анаксар» (2,6 млн руб.). Обрушилась 16 февраля 2019 года из-за разрушения несущих конструкций вместе с аудиторией на 2 этаже. Находившиеся в лаборатории студенты покинули помещение, заметив развитие трещин на потолке Фото: ИТМО Дизайн-проект коридора 3-го этажа, разработан «ArtRossi» в рамках проекта ремонта помещений НИИ «Биоинженерия». Реализован ООО «Анаксар» в 2014 году (2,6 млн руб.) с заменой пола и восстановлением сводов потолка Фото: zakupki.gov.ru Панорама коридора химико-биологического кластера университета ИТМО на 3 этаже здания ИТМО со сводчатыми конструкциями, где произошло обрушение. Ремонт помещений выполнен ООО «Анаксар» в 2014 году (2, 6 млн руб) по дизайн-проекту «Art Rossi». Слева — вход в химическую лабораторию Фото: ИТМО Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий (SCAMT) на 3 этаже ИТМО, обрушилась 16 февраля 2019 года. Ремонт в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок (ООО «Анаксар», 2,6 млн руб.). В 2017 году без разрешения КГИОП смонтированы вытяжные системы в помещениях химико-биологического кластера (4,9 млн руб.) Фото: ИТМО Вид внутренних помещений после обвала. На переднем плане система распорок установленная сотрудниками МЧС для предотвращения дальнейших разрушений Фото: Коммерсантъ Схема обрушения 16 февраля 2019 года здания ИТМО Реконструкция 18 помещений физико-технического факультета на 5 этаже с демонтажом перегородок, монтажом металлических конструкций и вентиляционных труб и оборудования (ООО «Мерани», 16,75 млн руб.). Работы продолжались без разрешения КГИОП до января 2019 года рядом с зоной обрушения Фото: zakupki.gov.ru Крыша здания ИТМО после обрушения. Без разрешения КГИОП осенью 2018 года был выполнен ремонт кровли c заменой стропильной системы, обрешетки и металлического покрытия, выполнены не в полном объеме (решение Куйбышевского райсуда от 19 ноября 2018 года о нарушении ст. 7.13. КоАП). Фото: Даниил Лебедев Капитальный ремонт здания ИТМО за три с половиной года до обрушения кровли 16 февраля 2019 года. Реставрация фасада в 2016 году дворового корпуса ИТМО — ООО «Фасадстрой» (31,2 млн руб.), лицевого фасада — ООО «Наследие» (13,6 млн руб.) Фото: Коммерсантъ / Станислав Забурдаев Смотреть

По данным следствия, в результате неназванных действий ответчиков по делу 16 февраля 2019 года произошло частичное разрушение объекта культурного наследия регионального значения на улице Ломоносова, 9А. Стоимость необходимых строительных работ оценили в 67,6 млн руб. Виновными в повреждении признали проректора по хоздеятельности ИТМО Дмитрия Писарева, главного инженера института Алексея Шамолина, заместителя главного инженера Алексея Аксеновича и начальника отдела Центрального района КГИОП Татьяну Лебедеву.

Суд принял решение взыскать солидарно ущерб с фигурантов дела в пользу государства в лице Министерства науки и высшего образования.

Напомним, обрушение произошло 16 февраля 2019 года в здании бывшего Коммерческого училища на улице Ломоносова, где располагался физико-технический факультет ИТМО. Здание является памятником регионального значения. Обрушенными оказались химико-биологический кластер с 12 лабораториями, блоки нанотехнологий, материаловедения, физико-технический факультет. Во время обрушения в здании были школьники, которые готовились к ЕГЭ. В феврале 2021 года Генпрокуратура сообщила, что суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении шестерых человек, которых обвиняют в разрушении памятника.

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