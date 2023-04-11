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Суд обязал сотрудников ИТМО и чиновника КГИОП возместить 67 млн руб. за обрушение здания

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск Министерства науки и высшего образования России к четырем фигурантам. Он обязал трех сотрудников ИТМО и одного чиновника КГИОП возместить причиненный ущерб размером в 67 млн руб. Об этом 11 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Фотогалерея

Обрушение здания ИТМО

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Последствия обрушения здания ИТМО 16 февраля 2019 года. Обвалившийся 3-й этаж — с арочными перекрытиями, два верхних этажа надстроены в советское время

Последствия обрушения здания ИТМО 16 февраля 2019 года. Обвалившийся 3-й этаж — с арочными перекрытиями, два верхних этажа надстроены в советское время

Фото: Коммерсантъ

Эпицентр обрушения. Проект реконструкции помещений 2-го этажа здания ИТМО, в ходе реализации которого 16 февраля 2019 года произошло разрушение несущей кирпичной опоры. Проектировщик ООО «СПбпроект реставрация»

Эпицентр обрушения. Проект реконструкции помещений 2-го этажа здания ИТМО, в ходе реализации которого 16 февраля 2019 года произошло разрушение несущей кирпичной опоры. Проектировщик ООО «СПбпроект реставрация»

Фото: ИТМО / zakupki.gov.ru

Кирпичный простенок между внутриарочными заполнениями в коридоре 2-го этажа между большой и малой аудиториями здания ИТМО, разрушение которого привело к обвалу несущих конструкций. Фотофиксация в мае 2018 года, данные обследования технического состояния конструкций в рамках проекта приспособления памятника регионального значения к современному использованию ООО «СПбпроектреставрация». Рекомендовано усиление простенка. Противоаварийные работы не предписаны

Кирпичный простенок между внутриарочными заполнениями в коридоре 2-го этажа между большой и малой аудиториями здания ИТМО, разрушение которого привело к обвалу несущих конструкций. Фотофиксация в мае 2018 года, данные обследования технического состояния конструкций в рамках проекта приспособления памятника регионального значения к современному использованию ООО «СПбпроектреставрация». Рекомендовано усиление простенка. Противоаварийные работы не предписаны

Фото: «СПбпроектреставрация»

Аварийное развитие трещины в кирпичном столбе между бывшими Большой и Малой аудиториями, с которого началось обрушение несущих конструкций здания.

Аварийное развитие трещины в кирпичном столбе между бывшими Большой и Малой аудиториями, с которого началось обрушение несущих конструкций здания.

Фото: «ПетербургРеставрация»

Коридор 2-го этажа возле Большой аудитории здания ИТМО за 25 дней до обрушения 16 февраля. Следы остановленного ремонта и демонтажа, выполненного без разрешения КГИОП. ИТМО данные о подрядчике не обнародует

Коридор 2-го этажа возле Большой аудитории здания ИТМО за 25 дней до обрушения 16 февраля. Следы остановленного ремонта и демонтажа, выполненного без разрешения КГИОП. ИТМО данные о подрядчике не обнародует

Фото: «ПетербургРеставрация»

Большая аудитория на 2 этаже здания ИТМО. В левом углу — простенок с трещиной со стороны коридора, с которого началось разрушение арочных опор и сводов. Фотофиксация изпроекта ремонта ООО «СПбпроектреставрация», май 2018 года

Большая аудитория на 2 этаже здания ИТМО. В левом углу — простенок с трещиной со стороны коридора, с которого началось разрушение арочных опор и сводов. Фотофиксация изпроекта ремонта ООО «СПбпроектреставрация», май 2018 года

Фото: «ПетербургРеставрация»

Эпицентр обрушения сводчатой стены коридора здания ИТМО. Ремонт в Большой аудитории 2-го этажа (ООО «Петербургреставрация». 14, 76 млн руб.) В левом углу кирпичная опора (бывший простенок), с которой началось разрушение несущих конструкций

Эпицентр обрушения сводчатой стены коридора здания ИТМО. Ремонт в Большой аудитории 2-го этажа (ООО «Петербургреставрация». 14, 76 млн руб.) В левом углу кирпичная опора (бывший простенок), с которой началось разрушение несущих конструкций

Фото: «ПетербургРеставрация»

Правая плоскость столба, оголенная после демонтажа внутриарочной стены. Проектные решения по этому контракту не предусматривали «первоочередных противоаварийных мероприятий»

Правая плоскость столба, оголенная после демонтажа внутриарочной стены. Проектные решения по этому контракту не предусматривали «первоочередных противоаварийных мероприятий»

Фото: «ПетербургРеставрация»

Арочный кирпичный столб с зафиксированной в мае 2018 года трещиной. Противоаварийные мероприятия проектом не предусмотрены. Аварийное состояние арки 16 февраля 2019 года перед обрушением

Арочный кирпичный столб с зафиксированной в мае 2018 года трещиной. Противоаварийные мероприятия проектом не предусмотрены. Аварийное состояние арки 16 февраля 2019 года перед обрушением

Фото: «ПетербургРеставрация»

Вид внутренних помещений после обвала

Вид внутренних помещений после обвала

Фото: Коммерсантъ

Открытие химико-биологического кластера на 3 этаже университета ИТМО за три года до обрушения. Ленточку после ремонта перерезают в ноябре 2016 года ректор Владимир Васильев и соруководитель лаборатории «Растворная химия передовых материалов и технологий» (SCAMT) профессор Еврейского университета в Иерусалиме Давид Авнир

Открытие химико-биологического кластера на 3 этаже университета ИТМО за три года до обрушения. Ленточку после ремонта перерезают в ноябре 2016 года ректор Владимир Васильев и соруководитель лаборатории «Растворная химия передовых материалов и технологий» (SCAMT) профессор Еврейского университета в Иерусалиме Давид Авнир

Фото: Маргарита Ерукова / ИТМО

Открытие реконструированной части здания ИТМО для размещения химико-биологического кластера в ноябре 2016 года Переход на кафедру химии из коридора 3 этажа, где произошло обрушение

Открытие реконструированной части здания ИТМО для размещения химико-биологического кластера в ноябре 2016 года Переход на кафедру химии из коридора 3 этажа, где произошло обрушение

Фото: Маргарита Ерукова / ИТМО

Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий на 3 этаже университета ИТМО. Открылась после ремонта в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок. ООО «Анаксар» (2,6 млн руб.). Обрушилась 16 февраля 2019 года из-за разрушения несущих конструкций вместе с аудиторией на 2 этаже. Находившиеся в лаборатории студенты покинули помещение, заметив развитие трещин на потолке

Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий на 3 этаже университета ИТМО. Открылась после ремонта в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок. ООО «Анаксар» (2,6 млн руб.). Обрушилась 16 февраля 2019 года из-за разрушения несущих конструкций вместе с аудиторией на 2 этаже. Находившиеся в лаборатории студенты покинули помещение, заметив развитие трещин на потолке

Фото: ИТМО

Дизайн-проект коридора 3-го этажа, разработан «ArtRossi» в рамках проекта ремонта помещений НИИ «Биоинженерия». Реализован ООО «Анаксар» в 2014 году (2,6 млн руб.) с заменой пола и восстановлением сводов потолка

Дизайн-проект коридора 3-го этажа, разработан «ArtRossi» в рамках проекта ремонта помещений НИИ «Биоинженерия». Реализован ООО «Анаксар» в 2014 году (2,6 млн руб.) с заменой пола и восстановлением сводов потолка

Фото: zakupki.gov.ru

Панорама коридора химико-биологического кластера университета ИТМО на 3 этаже здания ИТМО со сводчатыми конструкциями, где произошло обрушение. Ремонт помещений выполнен ООО «Анаксар» в 2014 году (2, 6 млн руб) по дизайн-проекту «Art Rossi». Слева — вход в химическую лабораторию

Панорама коридора химико-биологического кластера университета ИТМО на 3 этаже здания ИТМО со сводчатыми конструкциями, где произошло обрушение. Ремонт помещений выполнен ООО «Анаксар» в 2014 году (2, 6 млн руб) по дизайн-проекту «Art Rossi». Слева — вход в химическую лабораторию

Фото: ИТМО

Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий (SCAMT) на 3 этаже ИТМО, обрушилась 16 февраля 2019 года. Ремонт в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок (ООО «Анаксар», 2,6 млн руб.). В 2017 году без разрешения КГИОП смонтированы вытяжные системы в помещениях химико-биологического кластера (4,9 млн руб.)

Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий (SCAMT) на 3 этаже ИТМО, обрушилась 16 февраля 2019 года. Ремонт в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок (ООО «Анаксар», 2,6 млн руб.). В 2017 году без разрешения КГИОП смонтированы вытяжные системы в помещениях химико-биологического кластера (4,9 млн руб.)

Фото: ИТМО

Вид внутренних помещений после обвала. На переднем плане система распорок установленная сотрудниками МЧС для предотвращения дальнейших разрушений

Вид внутренних помещений после обвала. На переднем плане система распорок установленная сотрудниками МЧС для предотвращения дальнейших разрушений

Фото: Коммерсантъ

Схема обрушения 16 февраля 2019 года здания ИТМО

Схема обрушения 16 февраля 2019 года здания ИТМО

Реконструкция 18 помещений физико-технического факультета на 5 этаже с демонтажом перегородок, монтажом металлических конструкций и вентиляционных труб и оборудования (ООО «Мерани», 16,75 млн руб.). Работы продолжались без разрешения КГИОП до января 2019 года рядом с зоной обрушения

Реконструкция 18 помещений физико-технического факультета на 5 этаже с демонтажом перегородок, монтажом металлических конструкций и вентиляционных труб и оборудования (ООО «Мерани», 16,75 млн руб.). Работы продолжались без разрешения КГИОП до января 2019 года рядом с зоной обрушения

Фото: zakupki.gov.ru

Крыша здания ИТМО после обрушения. Без разрешения КГИОП осенью 2018 года был выполнен ремонт кровли c заменой стропильной системы, обрешетки и металлического покрытия, выполнены не в полном объеме (решение Куйбышевского райсуда от 19 ноября 2018 года о нарушении ст. 7.13. КоАП).

Крыша здания ИТМО после обрушения. Без разрешения КГИОП осенью 2018 года был выполнен ремонт кровли c заменой стропильной системы, обрешетки и металлического покрытия, выполнены не в полном объеме (решение Куйбышевского райсуда от 19 ноября 2018 года о нарушении ст. 7.13. КоАП).

Фото: Даниил Лебедев

Капитальный ремонт здания ИТМО за три с половиной года до обрушения кровли 16 февраля 2019 года. Реставрация фасада в 2016 году дворового корпуса ИТМО — ООО «Фасадстрой» (31,2 млн руб.), лицевого фасада — ООО «Наследие» (13,6 млн руб.)

Капитальный ремонт здания ИТМО за три с половиной года до обрушения кровли 16 февраля 2019 года. Реставрация фасада в 2016 году дворового корпуса ИТМО — ООО «Фасадстрой» (31,2 млн руб.), лицевого фасада — ООО «Наследие» (13,6 млн руб.)

Фото: Коммерсантъ / Станислав Забурдаев

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Последствия обрушения здания ИТМО 16 февраля 2019 года. Обвалившийся 3-й этаж — с арочными перекрытиями, два верхних этажа надстроены в советское время

Фото: Коммерсантъ

Эпицентр обрушения. Проект реконструкции помещений 2-го этажа здания ИТМО, в ходе реализации которого 16 февраля 2019 года произошло разрушение несущей кирпичной опоры. Проектировщик ООО «СПбпроект реставрация»

Фото: ИТМО / zakupki.gov.ru

Кирпичный простенок между внутриарочными заполнениями в коридоре 2-го этажа между большой и малой аудиториями здания ИТМО, разрушение которого привело к обвалу несущих конструкций. Фотофиксация в мае 2018 года, данные обследования технического состояния конструкций в рамках проекта приспособления памятника регионального значения к современному использованию ООО «СПбпроектреставрация». Рекомендовано усиление простенка. Противоаварийные работы не предписаны

Фото: «СПбпроектреставрация»

Аварийное развитие трещины в кирпичном столбе между бывшими Большой и Малой аудиториями, с которого началось обрушение несущих конструкций здания.

Фото: «ПетербургРеставрация»

Коридор 2-го этажа возле Большой аудитории здания ИТМО за 25 дней до обрушения 16 февраля. Следы остановленного ремонта и демонтажа, выполненного без разрешения КГИОП. ИТМО данные о подрядчике не обнародует

Фото: «ПетербургРеставрация»

Большая аудитория на 2 этаже здания ИТМО. В левом углу — простенок с трещиной со стороны коридора, с которого началось разрушение арочных опор и сводов. Фотофиксация изпроекта ремонта ООО «СПбпроектреставрация», май 2018 года

Фото: «ПетербургРеставрация»

Эпицентр обрушения сводчатой стены коридора здания ИТМО. Ремонт в Большой аудитории 2-го этажа (ООО «Петербургреставрация». 14, 76 млн руб.) В левом углу кирпичная опора (бывший простенок), с которой началось разрушение несущих конструкций

Фото: «ПетербургРеставрация»

Правая плоскость столба, оголенная после демонтажа внутриарочной стены. Проектные решения по этому контракту не предусматривали «первоочередных противоаварийных мероприятий»

Фото: «ПетербургРеставрация»

Арочный кирпичный столб с зафиксированной в мае 2018 года трещиной. Противоаварийные мероприятия проектом не предусмотрены. Аварийное состояние арки 16 февраля 2019 года перед обрушением

Фото: «ПетербургРеставрация»

Вид внутренних помещений после обвала

Фото: Коммерсантъ

Открытие химико-биологического кластера на 3 этаже университета ИТМО за три года до обрушения. Ленточку после ремонта перерезают в ноябре 2016 года ректор Владимир Васильев и соруководитель лаборатории «Растворная химия передовых материалов и технологий» (SCAMT) профессор Еврейского университета в Иерусалиме Давид Авнир

Фото: Маргарита Ерукова / ИТМО

Открытие реконструированной части здания ИТМО для размещения химико-биологического кластера в ноябре 2016 года Переход на кафедру химии из коридора 3 этажа, где произошло обрушение

Фото: Маргарита Ерукова / ИТМО

Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий на 3 этаже университета ИТМО. Открылась после ремонта в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок. ООО «Анаксар» (2,6 млн руб.). Обрушилась 16 февраля 2019 года из-за разрушения несущих конструкций вместе с аудиторией на 2 этаже. Находившиеся в лаборатории студенты покинули помещение, заметив развитие трещин на потолке

Фото: ИТМО

Дизайн-проект коридора 3-го этажа, разработан «ArtRossi» в рамках проекта ремонта помещений НИИ «Биоинженерия». Реализован ООО «Анаксар» в 2014 году (2,6 млн руб.) с заменой пола и восстановлением сводов потолка

Фото: zakupki.gov.ru

Панорама коридора химико-биологического кластера университета ИТМО на 3 этаже здания ИТМО со сводчатыми конструкциями, где произошло обрушение. Ремонт помещений выполнен ООО «Анаксар» в 2014 году (2, 6 млн руб) по дизайн-проекту «Art Rossi». Слева — вход в химическую лабораторию

Фото: ИТМО

Международная лаборатория растворной химии и передовых технологий (SCAMT) на 3 этаже ИТМО, обрушилась 16 февраля 2019 года. Ремонт в 2014 году с устройством керамогранитных полов, подвесных потолков и монтажом перегородок (ООО «Анаксар», 2,6 млн руб.). В 2017 году без разрешения КГИОП смонтированы вытяжные системы в помещениях химико-биологического кластера (4,9 млн руб.)

Фото: ИТМО

Вид внутренних помещений после обвала. На переднем плане система распорок установленная сотрудниками МЧС для предотвращения дальнейших разрушений

Фото: Коммерсантъ

Схема обрушения 16 февраля 2019 года здания ИТМО

Реконструкция 18 помещений физико-технического факультета на 5 этаже с демонтажом перегородок, монтажом металлических конструкций и вентиляционных труб и оборудования (ООО «Мерани», 16,75 млн руб.). Работы продолжались без разрешения КГИОП до января 2019 года рядом с зоной обрушения

Фото: zakupki.gov.ru

Крыша здания ИТМО после обрушения. Без разрешения КГИОП осенью 2018 года был выполнен ремонт кровли c заменой стропильной системы, обрешетки и металлического покрытия, выполнены не в полном объеме (решение Куйбышевского райсуда от 19 ноября 2018 года о нарушении ст. 7.13. КоАП).

Фото: Даниил Лебедев

Капитальный ремонт здания ИТМО за три с половиной года до обрушения кровли 16 февраля 2019 года. Реставрация фасада в 2016 году дворового корпуса ИТМО — ООО «Фасадстрой» (31,2 млн руб.), лицевого фасада — ООО «Наследие» (13,6 млн руб.)

Фото: Коммерсантъ / Станислав Забурдаев

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По данным следствия, в результате неназванных действий ответчиков по делу 16 февраля 2019 года произошло частичное разрушение объекта культурного наследия регионального значения на улице Ломоносова, 9А. Стоимость необходимых строительных работ оценили в 67,6 млн руб. Виновными в повреждении признали проректора по хоздеятельности ИТМО Дмитрия Писарева, главного инженера института Алексея Шамолина, заместителя главного инженера Алексея Аксеновича и начальника отдела Центрального района КГИОП Татьяну Лебедеву.

Суд принял решение взыскать солидарно ущерб с фигурантов дела в пользу государства в лице Министерства науки и высшего образования.

Напомним, обрушение произошло 16 февраля 2019 года в здании бывшего Коммерческого училища на улице Ломоносова, где располагался физико-технический факультет ИТМО. Здание является памятником регионального значения. Обрушенными оказались химико-биологический кластер с 12 лабораториями, блоки нанотехнологий, материаловедения, физико-технический факультет. Во время обрушения в здании были школьники, которые готовились к ЕГЭ. В феврале 2021 года Генпрокуратура сообщила, что суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении шестерых человек, которых обвиняют в разрушении памятника.

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