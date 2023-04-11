Суд обязал сотрудников ИТМО и чиновника КГИОП возместить 67 млн руб. за обрушение здания

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск Министерства науки и высшего образования России к четырем фигурантам. Он обязал трех сотрудников ИТМО и одного чиновника КГИОП возместить причиненный ущерб размером в 67 млн руб. Об этом 11 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Фотогалерея
Обрушение здания ИТМО
По данным следствия, в результате неназванных действий ответчиков по делу 16 февраля 2019 года произошло частичное разрушение объекта культурного наследия регионального значения на улице Ломоносова, 9А. Стоимость необходимых строительных работ оценили в 67,6 млн руб. Виновными в повреждении признали проректора по хоздеятельности ИТМО Дмитрия Писарева, главного инженера института Алексея Шамолина, заместителя главного инженера Алексея Аксеновича и начальника отдела Центрального района КГИОП Татьяну Лебедеву.
Суд принял решение взыскать солидарно ущерб с фигурантов дела в пользу государства в лице Министерства науки и высшего образования.
Напомним, обрушение произошло 16 февраля 2019 года в здании бывшего Коммерческого училища на улице Ломоносова, где располагался физико-технический факультет ИТМО. Здание является памятником регионального значения. Обрушенными оказались химико-биологический кластер с 12 лабораториями, блоки нанотехнологий, материаловедения, физико-технический факультет. Во время обрушения в здании были школьники, которые готовились к ЕГЭ. В феврале 2021 года Генпрокуратура сообщила, что суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении шестерых человек, которых обвиняют в разрушении памятника.