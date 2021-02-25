Суд займется крышей университета

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении шестерых человек, которых обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, халатности и нарушении требований сохранения объектов культурного наследия. Действия фигурантов, по мнению следствия, привели к обрушению кровли и деревянных конструкций пяти этажей Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в феврале 2019 года.

Об утверждении обвинительного заключения по делу, которое будет направлено в Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга, Генпрокуратура РФ сообщила 25 февраля. Его фигурантами стали проректор по хозяйственной деятельности университета Дмитрий Писарев, главный инженер Алексей Шамолин, его заместитель Алексей Аксенович, начальник отдела Центрального района комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Татьяна Лебедева и представители фирмы-подрядчика ООО «Антлантик» — гендиректор Андрей Каримов и главный инженер Владимир Антипов. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при строительных работах (ч. 1 ст. 216 УК РФ), халатности с причинением особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) и нарушении требований сохранения и использования объектов культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2018 по февраль 2019 года представители фирмы-подрядчика на основании договора без проектной документации организовали ремонт кровли корпуса ИТМО.

Здание университета является памятником культуры, но Андрей Каримов и Владимир Антипов специалистами в области реставрации зданий не были, утверждают в правоохранительных органах.

Дмитрий Писарев, Алексей Шамолин и Алексей Аксенович, считают следователи, не обеспечили безопасность эксплуатации и ремонта помещения, а позже приняли некачественно выполненные работы. Сотрудница КГИОП Татьяна Лебедева, в свою очередь, не осматривала ремонтируемое здание, мер к сохранению объекта культурного наследия и предотвращению его разрушения не приняла.

Ущерб бюджету следствие оценило в 67 млн руб., а уничтоженное имущество университета — в 47 млн руб.

Напомним, обрушение произошло 16 февраля 2019 года в здании бывшего Коммерческого училища на улице Ломоносова, где располагался физико-технический факультет ИТМО. Здание является памятником регионального значения. Как сообщал ранее “Ъ”, обрушенными оказались химико-биологический кластер с 12 лабораториями, блоки нанотехнологий, материаловедения, физико-технический факультет. Во время обрушения в здании были школьники, которые готовились к ЕГЭ. Им удалось вовремя эвакуироваться.

В марте 2019 года КГИОП подал к ИТМО иск, в котором потребовал восстановить обрушившийся корпус вуза к октябрю 2021 года. Через полгода Петроградский райсуд Петербурга иск частично удовлетворил, снизив стоимость запрошенной чиновниками неустойки за неисполнение решения в срок.

Марина Царева, Санкт-Петербург