Центр реализовался как площадка

Последнее время девелоперы сосредоточились на выкупе активов обанкротившихся владельцев: этот способ пополнения портфеля оказывается дешевле. Так, ООО «Петростиль Инвест» выкупила с торгов участок в центре Москвы, где вместо планировавшегося ранее геронтологического центра возможно строительство премиального офиса или клубного дома. Эксперты не исключают, что компания попытается консолидировать и соседнюю площадку для увеличения объемов застройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ООО «Петростиль Инвест», владельцем которого выступает глава кипрской RT&I Алексей Мазин, 5 апреля выкупило на банкротных торгах принадлежавшие ООО «Гарант Инвест Капитал» 0,03 га земли и здание площадью 0,9 тыс. кв. м на Долгоруковской улице у станции метро «Новослободская» в центре Москвы. В RT&I отказались от комментариев.

Структура собственников RT&I до сих пор до конца не ясна. «Ведомости» со ссылкой на кипрский реестр ранее сообщали, что компания через ООО «Бизнестраст» принадлежит Павлу Ващенко, связанному с УК «Регион». На рынке недвижимости традиционно считают, что RT&I имеет отношение к выходцам из структур «Роснефти». В 2018 году RT&I перешла большая часть активов O1 Group Бориса Минца, включая и O1 Properties. В портфель компании входят бизнес-центры Nordstar Tower площадью 135 тыс. кв. м, «Белая площадь» (110 тыс. кв. м), «Вивальди Плаза» (100 тыс. кв. м) и другие. По подсчетам Forbes, в 2022 году доход RT&I составил $365 млн.

Площадка в центре Москвы обошлась покупателю всего в 91,7 млн руб., что на 15% дешевле стартовой цены. Сейчас на рынке распространяется практика покупки активов на банкротных торгах, отмечает управляющий партнер финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. Например, в марте один из московских хлебозаводов обанкротившейся ГК «Настюша» продан компании «Оптиком» за 342 млн руб., гораздо дешевле реальной его стоимости (см. “Ъ” от 24 марта).

Участки и имущество, продаваемые с торгов, имеют меньшую стоимость, чем при продаже на открытом рынке, в том числе из-за отсутствия брокеров, которым нужно платить комиссию, поясняет господин Курбатский. С 2023 года интерес к приобретению недвижимости через торги в целом по стране вырос на 14,34% по сравнению с концом 2022 года, сообщали ранее эксперты CUD.News.

Сейчас выкупленное на Долгоруковской улице здание находится в аварийном состоянии, наиболее вероятно, что будут осуществлены или реконструкция, или новое строительство офисного особняка в текущих габаритах, не исключает замдиректора «Ricci | M&A» Алексей Дубейковский. Дмитрий Курбатский считает, что на этой площадке можно построить клубный жилой дом. Кроме того, продолжает он, можно консолидировать соседнюю площадку площадью 0,3 га, чтобы увеличить параметры застройки.

Ранее на этих участках предполагались реализация геронтологического центра площадью 2,7 тыс. кв. м и строительство жилого дома (3,6 тыс. кв. м), говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова. Она считает, что новый проект также будет включать жилье или апартаменты и общественные пространства. По подсчетам директора департамента девелопмента земли Nikoliers Тимура Рывкина, на участке можно будет разместить жилье премиум-класса и выше площадью 4 тыс. кв. м. Инвестиции в такой проект составят 1–1,2 млрд руб., добавляет эксперт.

Независимый эксперт Андрей Новиков считает, что увеличить параметры застройки и сменить вид разрешенного использования земли вряд ли удастся. Смежный участок скорее выглядит как придомовая территория, соглашается Алексей Дубейковский, а расстояние до соседних домов 10–15 м затрудняет новое строительство в других объемах.

Дарья Андрианова