«Время научиться строить собственные бизнес-модели на новом витке развития России»

Каким сегодня должно быть бизнес-образование, чтобы соответствовать новым потребностям рынка, какие новые бизнес-модели будут применяться в ближайшие десять лет и какие задачи стоят перед топ-менеджментом, рассказала в интервью корреспонденту Business Guide Алле Михеенко заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета Ольга Дергунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс служба ВТБ Фото: пресс служба ВТБ

BUSINESS GUIDE: В этом году ВШМ СПбГУ отмечает свое тридцатилетие. Какие ключевые результаты вы бы отметили?

ОЛЬГА ДЕРГУНОВА: Самый главный лозунг — «Рады расти вместе со страной», ведь тридцать лет — это, по сути, срок жизни новой России. Есть пять слагаемых успеха, знаковых результатов ВШМ СПбГУ. Во-первых, мы гордимся нашими выпускниками: ежегодно 250 человек выходят на рынок, и эти люди занимают руководящие посты в компаниях по всему миру. Всего мы выпустили более 8,5 тыс. человек, ныне работающих в 50 странах мира. Это определенная репутация, которая помогает ВШМ СПбГУ быть видимой на международном рынке труда. Во-вторых, Бизнес-школа вошла в число лидеров бизнес-образования в мире. Она первой из России получила аккредитации трех международных ассоциаций: EQUIS, AMBA и AACSB. По статистике только одна из 100 бизнес-школ мира удостаивается подобной чести. Третье достижение — ВШМ СПбГУ одной из первых ввела гибридный формат обучения — совмещение онлайн-курсов и офлайна. За этим стояли не только цифровые решения, но и выработанная специальная методология подачи образовательного контента, тренировка навыков и проверка знаний с учетом совмещенного формата. Четвертое достижение — организация технологичного образовательного процесса в наших кампусах: историческом особняке на Васильевском острове и кампусе в Петергофе «Михайловская дача», построенном по лучшим мировым стандартам и обучающем не только студентов, но и аспирантов, и корпоративных партнеров. И в завершение, конечно, среда и люди, которые стоят за успехом бизнес-школы. Среди них — преподаватели, попечители, студенты, выпускники, приезжающие с лекциями и помогающие в различных кейсах,— это люди, которые развивают бизнес-школу. Неслучайно деловое сообщество выпускников, преподавателей и партнеров ВШМ СПбГУ называется GSOM Family (то есть «семья»).

BG: У ВШМ СПбГУ множество международных академических партнеров, в том числе европейских. Как сейчас осуществляется сотрудничество?

О. Д.: На начало прошлого года у нас было 89 международных академических партнеров из 15 стран, из них 29 университетов. За прошлый год шесть партнеров-вузов приостановило контакты. Как правило, это институциональное решение на уровне Министерств образования и руководства стран. Примерно с 30 партнерами мы продолжаем взаимодействие и общение. У нас есть системные партнеры в таких странах, как Белоруссия, Казахстан. Кроме того, сейчас активно идет поиск новых контактов. Что касается студентов, то они по-прежнему продолжают уезжать на семестр в иностранные университеты на обучение. Например, у нас ребята уехали в Китай, в Индию, в Мексику, Бразилию, во Францию, Финляндию. На самом деле, хоть и прекращаются институциональные контакты, но продолжаются индивидуальные. Очень важно, чтобы в академической среде не прерывалась образовательная связь. Рано или поздно турбулентность уляжется, и этот глобальный обмен лучшими студентами важно поддерживать и сохранять.

BG: Что происходит с программами MBA из-за санкций?

О. Д.: По программам MBA мы продолжаем набирать группы, они работают, но некоторые модули претерпели изменения. Мы почувствовали спад спроса в первой половине 2022 года. Но сейчас он стабилен. Приходят на обучение как на индивидуальной основе, так и корпоративные клиенты. Например, «Роснефть» последние десять лет системно проводит свою управленческую команду через разные программы MBA.

В целом в программах MBA в ВШМ СПбГУ задействован педагогический коллектив школы. Кроме того, привлеченные иностранные преподаватели продолжают сотрудничество. Но стало сложнее организовывать выездные модули, в рамках которых была возможность поехать в любую точку на карте мира и рассмотреть разные бизнес-модели и способы решения бизнес-задач. Это обусловлено не тем, что университеты не хотят взаимодействовать, просто логистика стала крайне сложной. Наша команда нашла замещение. Например, один из модулей недавно коллеги проводили в Татарстане. В этом смысле сейчас прекрасное время научиться строить собственные бизнес-модели на новом витке развития России.

BG: Сегодня все предприятия говорят о дефиците промышленных кадров, но никак не менеджеров или управленцев. Как вы оцениваете рынок, какие есть потребности?

О. Д.: Потребность в профессионалах всегда была и будет. Из ВШМ СПбГУ выходят специалисты, которые в 100% случаях трудоустраиваются в течение месяца. Студент бакалавриата или магистратуры в процессе обучения получает целостный подход к ведению бизнес-процессов в различных предметных областях. Спрос на таких профессионалов всегда высокий. Необходимо отметить, что управленческая профессия в будущем может пригодиться во функциональных областях — и инженеру, и технологу, и нефтянику или любому специалисту, когда он двигается по карьерной лестнице. Целый класс людей в функциональных областях, попадая на первую управленческую ступень молодого руководителя, нуждается в азбуке менеджмента. В ВШМ СПбГУ мы сконструировали программу в дополнительном образовании для корпоративных слушателей, как раз ориентированную на молодых управленцев,— Management Essentials. Эта программа пользуется большим спросом.

Кроме того, не так давно Александринский театр вместе с Министерством культуры РФ вышел с идеей обучения управленческим навыкам администраторов театров, в том числе провинциальных. Оказывается, что знания и навыки, привычные для бизнес-среды, не менее универсальны для таких творческих специальностей. Наши преподаватели в рамках разработанной ВШМ СПбГУ программы обучают театральных деятелей по всей России.

BG: Сколько выпускников устраивается на международном рынке и есть ли риск снижения трудоустройства из-за острой ситуации в мире?

О. Д.: Согласно опросу наших выпускников, 70% работает в России и 30% — по всему миру. Раньше мир казался «плоским»: когда капитал, люди, идеи и процессы перемещались без границ между странами. Человек мог работать в Чили, Аргентине, Индии, вернуться в Россию в ВШМ СПбГУ с лекцией и поехать дальше. Сейчас мир турбулентен. Еще в ковидные времена стали сооружаться заборы. Но открылись другие направления. Например, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, большой интерес представляет Китай. Интерес к международным карьерам и возможность их осуществления не изменилась. Изменилась география.

BG: Как-то изменится стратегия развития ВШМ СПбГУ? Будет ли разворот, например, в сторону Китая?

О. Д.: Образование и партнерство идут за торгово-экономическими отношениями. Учитывая сближение Китая и России, мы, очевидно, в ближайшие 10–15 лет будем смотреть в сторону формирования новых партнерств. Нужно отметить, что Россия сильно меняется, бизнес стоит на пороге переосмысления производственных цепочек, операционных моделей. Сейчас прекрасное время, чтобы построить новые бизнес-модели, которые будут сконструированы из предыдущих знаний, но на современной почве и в новых реалиях. Вполне логично, что родится новая бизнес-модель, где часть российского опыта будет интегрирована с элементами управления, которые приняты в Китае. Эта синергия делает работу менеджеров и исследователей в области менеджмента сейчас такой же интересной, как в начале 1990-х годов. Как будут интегрированы бизнес-модели китайских компаний в практику российского менеджмента, совместных российско-китайских предприятиях, которые неизбежно возникнут в большом количестве, мне кажется, это простор для будущей науки в области менеджмента и в принципе социокультурных трендов.

BG: Выходите ли вы на новые образовательные платформы? Какие программы уже внедряете?

О. Д.: Мы дополнили наш учебный модуль для магистров ВШМ СПбГУ «Doing Business in Russia», где теперь мы рассказываем не только иностранным студентам, как вести бизнес в России, но и российским студентам, как вести бизнес в Азии. Что касается образовательных платформ, то пока мы видим Россию целевым рынком для образовательных продуктов и онлайн-курсов.

BG: Какие задачи вы ставите на ближайшие пять лет перед ВШМ СПбГУ?

О. Д.: Первая задача — найти путь к новой глобализации и утвердить присутствие на открывающихся международных рынках, сформулировать и внедрить повестку не только Китая, но и, например, Африки, которая тоже становится интересной для России. Вторая задача — развивать современную технологическую и цифровую образовательную среду. Чтобы управленец мог после выхода из ВШМ СПбГУ не только встроиться в процесс компании, но и привнести новаторские идеи и технологии. Третья задача — интегрировать культурную повестку для формирования целостной личности. Не стоит забывать, что Бизнес-школа находится в Санкт-Петербурге, где на расстоянии вытянутой руки — Русский музей, Эрмитаж, вся русская история новаций. Рождение новых идей — это всегда синтез опыта, свободы творчества и культурного контекста.