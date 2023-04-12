Залить полный бак

В настоящее время в Петербурге насчитывается около 600 АЗС: их число с начала девяностых выросло как минимум в пять раз. Корреспондент Business Guide Марина Ковалева разбиралась, за счет чего в будущем АЗС смогут конкурировать за потребителя.

На протяжении последних 30 лет топливная индустрия в Петербурге развивалась динамично. «По разным оценкам, количество АЗС выросло в 5–9 раз от стартового числа в 120 заправок в 1990 году»,— говорит Дмитрий Подгайный, коммерческий директор ООО «Гарвекс».

По данным Росстата и собственным подсчетам ассоциации «Надежный партнер», сейчас в городе насчитывается 581 АЗС. «Из них 11 многотопливных заправочных комплексов, 11 АГНКС, 82 АГЗС и 37 электрозаправок»,— уточняет Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер».

Дмитрий Марков, начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автор стратегий автоследования, уточняет, что петербургский рынок АЗС в последние годы консолидировался в пользу крупных российских ВИНК. «Активно продавали станции игроки с иностранным капиталом и небольшие местные сети заправок»,— уточняет он. При этом основными игроками в настоящее время являются ЛУКОЙЛ (доля 31%), «Роснефть» (27%), «Газпром нефть» (16%), «Татнефть» (14%).

Господин Марков полагает, что количество АЗС в Петербурге достаточное, рынок насыщен. «Вероятно, число заправочных станций в ближайшие годы сохранится на текущем уровне. Основные игроки будут конкурировать за счет уровня сервиса, качества топлива, предоставления дополнительных сопутствующих услуг, программ лояльности»,— предполагает эксперт.

Господин Гусев, в свою очередь, указывает, что рассчитать необходимое для Петербурга количество АЗС не представляется возможными. «В России отсутствует как методика расчета необходимости автозаправочных станций, так и планирование развития АЗС — так называемая Генеральная схема размещения объектов топливообеспечения. Соответственно, все развитие отдано в руки компаний — операторов АЗС. Если они считают необходимым, то строят дополнительные станции»,— объясняет он. Однако, по его словам, практика последних лет не только в Петербурге, но и во многих крупных городах показывает, что новая АЗС не привлекает новых клиентов, а лишь перераспределяет автолюбителей с существующих объектов. «Это косвенно подтверждает факт того, что рынок насыщен данными инфраструктурными объектами, и дополнительных не требуется»,— уверен он.

Господин Подгайный, напротив, считает, что предел еще не достигнут. «Перспективы развития данного направления зависят от множества факторов: количества населения, а следовательно, и среднего числа автомобилей, уровня покупательной способности, трендов в сфере экологического законодательства и прочее»,— заключает он.

Поддать газу

Александр Багрецов, старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG, напоминает, что в 2022 году в Петербурге стартовала транспортная реформа, в рамках которой реализуется переход автобусов на сжиженный природный газ (СПГ). «На сегодняшний день в городе функционирует уже более 1000 транспортных средств на новом виде топлива. Это в своем роде уникальный случай — ранее ни в одном регионе России не было такого количества автобусов на СПГ. Несмотря на растущую потребность (городу необходимо около 100 заправок), сейчас наблюдается нехватка заправочных станций СПГ»,— уверен эксперт. По его словам, перевозчики выходят из положения с помощью предоставления собственной мобильной инфраструктуры. «Однако, кроме автобусов, на газ планируется переводить коммунальную технику, растет и использование газа на личных авто. Планируется, что к 2025 году количество станций возрастет до 28, чего явно недостаточно»,— подчеркивает эксперт.

Господин Гусев также отмечает, что потенциал для роста сегодня составляют АГНКС — заправка КПГ (компримированным природным газом), КриоАЗС — заправка сжиженным природным газом, электрозаправки, частично существует необходимость дополнительных объектов в части заправки СУГ( сжиженным природным газом пропаном и бутаном).

Даниил Макаршин, руководитель центра автобизнеса Северо-Западного филиала банка «Открытие», также с сожалением констатирует, что в настоящий момент электрозаправки пока повторяют судьбу заправок газомоторным топливом, оказавшись в том же замкнутом круге. «Отсутствие разветвленной инфраструктуры по подзарядке электромобилей не только в городе, но и в Ленинградской области, и в других регионах страны, куда часто выезжают на своих машинах петербуржцы, серьезно угнетает спрос на электромобили. А отсутствие серьезного роста продаж электромобилей заставляет потенциальных инвесторов отказаться от вложений в создание сетей зарядных станций»,— рассуждает он.

Национальные особенности

По словам Дмитрия Гусева, отличий топливного рынка России от западного несколько. «Во-первых, оптовый и розничный рынки не коррелируют между собой. В России оптовая цена и розничная не связаны: опт работает в рыночной парадигме, розница — таргетируется по инфляции. Соответственно, в отличие от западного рынка, российский розничный рынок не предусматривает гарантию окупаемости и прибыли, что мешает развитию конкуренции»,— рассуждает эксперт. Во-вторых, на Западе существует тенденция приобретения сетей АЗС не нефтяными компаниями, а операторами магазинов с целью создания так называемых «точек притяжения» для клиентов. «У нас такая тенденция отсутствует»,— замечает он.

Дмитрий Марков обращает внимание, что по качеству бензина крупные российские сети АЗС не уступают европейским. При этом в западных странах топливо может отличаться в силу применяемых к двигателям экологических стандартов. «Есть небольшое отличие по ассортименту товаров: за рубежом, как правило, разрешено продавать алкоголь на заправках»,— добавляет он.

По словам Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, на западе стоимость бензина и ДТ значительно выше, чем в РФ. «На сегодняшний день стоимость бензина Аи-98 в США составляет примерно $1,2 за литр, что при конвертации в рубли будет означать 92 рубля. В России стоимость бензина той же марки будет почти на 30% ниже. Также и с ДТ: в РФ сейчас литр стоит 63,2 рубля, а в США в пересчете на рубли стоимость составит 86 за литр»,— уточняет господин Чернов.

Эксперт также напоминает, что в США высвобождают стратегические запасы нефти, чтобы опустить внутренние цены, а в РФ, наоборот, сократили объемы добычи из-за эмбарго и высокого дисконта на российское «черное золото» на экспортных рынках. «С апреля в РФ привяжут НДПИ для компаний-нефтедобытчиков к дисконту на российскую нефть, от чего ожидается снижение скидки на нее на внешних рынках, на Западе такие маневры пока не практикуются, так как в них нет необходимости»,— добавляет он.

Что касается дальнейшего развития АЗС, то, по мнению господина Подгайного, их основной особенностью является поступательное движение в сторону автоматизации. «Это и есть одна из перспектив развития отрасли. Первые АЗС автоматического типа, так называемые безоператорные заправки, появились как раз в Санкт-Петербурге в 2001 году. В условиях пандемии разные отрасли экономики осознали важность бесконтактных технологий. Они экономят время и деньги. С тех пор большое время уделяется обсуждению, развитию и внедрению оборудования с автоматизированными системами выдачи топлива»,— констатирует эксперт.