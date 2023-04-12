Американские горки российской экономики

За последние тридцать с лишним лет экономика России переживала взлеты и падения. Но, вероятно, сегодня бизнес-структуры испытывают самый серьезный шок за все время после развала Советского Союза. Guide обратился к читателям с вопросом «На сколько этапов вы бы разделили развитие послесоветской экономики? Что это были за этапы и когда закончится текущий этап?»

Александр Неверов, доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований:

— На четыре. Первый — до 1995 года, период создания рыночной экономики, приватизации и дикого рынка. Второй — с 1996 по 2003 год, период становления правил игры и олигархов. Третий — с 2004 по 2012 год, период восстановительного роста и эффекта от госкорпораций. Четвертый — с 2013 по 2022 год, период структурного кризиса экономической модели и подготовки к новому этапу. Пятый, на мой взгляд, начинается с середины 2023 года. Это будет этап построения суверенной экономической модели в условиях новой многополярности. Закончится он, по моим прогнозам, к 2030 году.

Александр Стародубцев, соучредитель группы компании ITGlobal.com:

— Развитие постсоветской экономики я бы разделил на пять этапов. Первый — переходный период (1991–1995): экономическая нестабильность, высокая инфляция и резкое снижение ВВП. Второй — стабилизация (1995–2000): экономические реформы, включая внедрение рыночной политики, установление более стабильной валюты и либерализацию торговли. Третий — рост (2000–2008): сформировалась стабильная экономическая среда и начался экономический подъем. Четвертый — глобализация (2008 — 2020): усиление интеграции в мировую экономику, большая зависимость от прямых иностранных инвестиций. Пятый — деглобализация (2021 — по настоящее время): развитие обрабатывающих производств на базе цифровой индустриализации, повышение инклюзивности экономики. Этап продлится до 2030 года.

Юрий Швец, доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ:

— Экономика СССР закончилась не с фактическим распадом страны, а с переходом к рыночным реформам. Первый этап: 1991–1998 годы. Переход к рыночной экономике, приватизация, создание налоговых и финансовых инфраструктур. Второй этап: 1998–2008 годы. Финансовый кризис, дефолт и старт высокого экономического роста, основанного на западных инвестициях и высоких цен на нефть. Третий этап: 2008–2014 годы. Мировой финансовый кризис, который существенно повлиял на российскую экономику. Начало оттока инвестиций. Некоторое снижение предпринимательской активности. Четвертый этап: 2014–2022 годы. Этап санкций и импортозамещения. С одной стороны, санкции отрицательно влияли на российскую экономику, с другой стороны, импортозамещение позволяло развиваться отечественному производителю. В целом экономика не развивалась интенсивно. Пятый этап: с 2022 года по сегодняшний день. Этап активного противостояния с западным миром. Российская экономика пытается достичь максимального уровня суверенитета. Данный этап закончится вместе с окончанием противостояния.

Евгений Хохлов, директор по маркетингу холдинга AAG:

— Первый этап начался после распада СССР (условно в 1991-м) и продлился до кризиса 1998 года. В это время происходило привыкание к новым рыночным механизмам (по сути, трансформация экономики от плановой модели к практически полной либерализации цен и торговли), шла приватизация госсобственности — де-факто формирование будущего олигархата и дальнейшая стратификация общества (неплохое в базе действие, но пошедшее явно не туда).

Второй этап — от кризиса 1998 года до мирового кризиса 2008 года. В этот период шло формирование государственности с опорой на ресурсные отрасли — по сути, некий аналог накопления (и растраты с уводом за границу) госкапитала. Тем не менее некий рост по всем фронтам (и производства, и потребления) с опорой на все ту же ресурсную экономику (добычу энергоносителей) происходил. В этот же период шло формирование нормативно-правовой базы, а также банковской системы.

Третий этап — от кризиса 2008-го до событий 2014-го — увеличение доли продукции высокого передела в экономике, продолжение интеграции в мировые производственные цепочки формирование сфер производства и бизнеса в том виде, в котором мы привыкли их видеть последние десять лет (налоги, правовое регулирование и т. д.). Четвертый этап — с 2014 года и до событий 2022 года, в этот период происходило привыкание к внешним экономическим ограничениям, постепенное переориентирование на внутреннее потребление, развитие сельскохозяйственной и транзитной системой (железная дорога, автодороги), формирование национальной «подушки безопасности».

Пятый этап — с 2022 по 2025 год. В этот период произойдет стабилизация экономики в новых реалиях, антикризисный менеджмент, мобилизационная экономика «легкого типа» (без тотального перехода на ядро из трех-четырех самых необходимых отраслей, но с выделением приоритетов для экономического выживания страны), переориентирование на юго-восточные рынки, собственное развитие (внутри страны) критически важных технологий.

Екатерина Аридова, генеральный директор Nikoliers в Санкт-Петербурге:

— Этапы развития постсоветской экономики напрямую отражались на рынке недвижимости России, который начал формироваться со становлением частного предпринимательства на фоне приватизации. Зародившись в атмосфере правового вакуума, рынок стабилизировался к 1998 году: появились девелоперы, профессиональные консультанты и брокеры, предложение стало опережать спрос. В этот период начали работу на российском рынке и мы: в 1994 году открылся офис компании в Москве.

Дефолт 1998 года замедлил развитие цивилизованных рыночных отношений, но к началу нулевых после выхода страны из кризиса в России сложился рынок профессиональных девелоперских проектов, на арену вышли институциональные инвесторы, появились управляющие компании и иностранные игроки. В этот период в Петербурге были открыты первые крупноформатные ТРК — «Пик» и «Сенная», а некоторые девелоперы, например «Сенатор», уже сформировали портфель бизнес-центров под квалифицированным управлением. Это был период бурного роста, накопления практики и экспертизы и окончательного формирования профессионального рынка недвижимости. Текущий этап характеризуется все большей клиентоориентированностью игроков в борьбе за клиента и активным контролем со стороны государства, который отчасти продиктован событиями на геополитической арене.

Александр Кравцов, управляющий партнер Fizika Development:

— Думаю, что в зависимости от специализации каждого эксперта можно оценивать количество таких этапов по-разному. Первое, что приходит на ум,— экономические кризисы. Если брать крупнейшие, то их будет четыре, последний из которых так или иначе продолжается до сих пор. Рынок недвижимости выстоял, но статистика каждый месяц фиксирует снижение спроса. Кто-то может оценивать по количеству и качеству принимаемых законопроектов в экономической сфере, выделяя из них наиболее значимые.

Олег Привалов