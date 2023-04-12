Мечты не о своем деле

За последние тридцать лет число россиян, занятых своим бизнесом, выросло в три раза. Учитывая низкую базу — не самый впечатляющий показатель. Сейчас это около 10% населения. В мире много стран, где собственный бизнес — у половины трудоспособного населения, в отдельных государствах этот показатель доходит до 60%. Понятно, что стремиться к 100% в этом показателе не стоит, ведь в странах с развитой промышленностью кто-то должен обеспечивать функционирование сложной инфраструктуры, нужны наемные специалисты, офисные работники и менеджеры. Однако все равно малый бизнес в ВВП большинства западных государств обеспечивает основную долю. В Японии, например, доля МСБ достигает 60%, в США — 50%. В России последние годы доля МСБ едва дотягивает до 20%. Считается, что в развитой экономике для ее устойчивости этот показатель должен быть не менее 30–40%. И вот годы реформ, героических преодолений кризисов, перестановок в правительстве пока к заветной цифре нас никак не приближают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Гораздо больше пугает другая статистика: если тридцать лет назад заниматься своим делом не хотели 47% опрошенных, то в 2022 году о предпринимательской деятельности не помышляют уже 65%, сообщает ВЦИОМ. Доля же молодежи, мечтающей о карьере чиновника или о работе в структуре силовых ведомств, с каждым годом растет.

В целом вышеперечисленные цифры дают общее понимание того, что сейчас происходит в стране. Заниматься собственным бизнесом — означает брать на себя ответственность, не бояться рисковать, проявлять гибкость и креативность в решении постоянно возникающих проблем и вызовов. Работать на госслужбе — значит попасть в полную зависимость от начальника, нести наказание за излишнюю инициативность и вместе с тем получать регулярный, иногда очень неплохой доход просто за то, что ты занимаешь свое место. Кто будет обеспечивать налогами амбициозные карьерные притязания нынешних выпускников, пока не очень понятно. То есть как раз понятно. И, видимо, поэтому доля предпринимателей упорно не хочет меняться в сторону увеличения.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Юбиляры»