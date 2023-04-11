Ускорение с низкой базы

В Челябинской области фиксируют рост продаж подержанных премиальных автомобилей не старше трех лет. По сведениям «Авито авто», их реализация в первом квартале увеличилась на 30,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В целом по России динамика составила 107%. Средняя цена таких автомобилей в регионе за год выросла на 1,95 млн руб., до 6,9 млн руб. Эксперты объясняют увеличение продаж машин премиум-сегмента эффектом низкой базы и налаживанием механизмов параллельного импорта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что автомобили в возрасте до трех лет многие рассматривают как альтернативу покупке в салоне

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что автомобили в возрасте до трех лет многие рассматривают как альтернативу покупке в салоне

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента в возрасте до трех лет в январе-марте на «Авито» в Челябинской области выросли на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля таких транспортных средств в общем числе реализованных машин с пробегом за год увеличилась с 0,52% до 0,6%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена премиальных автомобилей в возрасте до трех лет в регионе увеличилась с 4,95 млн руб. до 6,9 млн руб. Наиболее востребованным представителем сегмента стал кроссовер Lexus RX.

В целом по России продажи премиальных моделей не старше трех лет за год выросли в 2,07 раза. На их долю пришлось 1,8% от объема рынка подержанных автомобилей. Средняя цена премиальных машин за год выросла с 4,93 млн руб. до 6 млн руб. Самой популярной моделью стал BMW X5 с долей присутствия 5,1% в сегменте и средней ценой 7,95 млн руб. Следом идут BMW 5 серии (4,4%) и Mercedes-Benz E-класса (4,2%). В среднем эти модели стоят 4,35 млн руб. и 4,46 млн руб. соответственно. Также в пятерку лидеров вошли Lexus RX (3,8%) и BMW X7 (3,4%).

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что, несмотря на высокую стоимость автомобилей премиальных брендов по сравнению с машинами массового сегмента, интерес к ним растет. «Покупатели ценят в них высокое качество сборки и надежность. Автомобили в возрасте до трех лет многие рассматривают как альтернативу машине из салона. Средняя цена премиальных авто с пробегом ниже, чем у новых автомобилей данного сегмента, но при этом они отличаются более современной комплектацией, хорошим состоянием, а также зачастую имеют небольшой пробег»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

Президент Ассоциации челябинских автомобильных дилеров Александр Рулевский объясняет рост продаж премиальных автомобилей с пробегом по сравнению с прошлым годом эффектом низкой базы. «Такой прирост связан с низкими продажами в январе-марте прошлого года. Сейчас автомобилей стали покупать больше, в том числе из-за высокого спроса выросла их средняя цена. Отмечу, что о восстановлении авторынка сейчас говорить нельзя — сейчас автомобилей продается на порядок меньше, чем в 2020 году. Покупателями особо востребованы автомобили европейских марок в возрасте до трех лет»,— поясняет Александр Рулевский.

Игроки рынка премиальных автомобилей с пробегом при этом отмечают, что рынок остается «на плаву». Руководитель отдела продаж компании «М-Сервис», официального дилера BMW в Челябинске Анатолий Лоренц отмечает, что продажи автомобилей идут стабильно, существенного снижения или роста по сравнению с прошлым годом не наблюдается.

«Продажи идут устойчиво. Реализация подержанных машин, возможно, стала даже лучше, чем в начале прошлого года. Мы наладили поставки по параллельному импорту, благодаря чему у нас в наличии есть автомобили даже с минимальным пробегом. Также мы выкупаем автомобили у клиентов, которые сдают их на комиссию. Новых машин к нам не поступает», — рассказывает Анатолий Лоренц.

Директор по коммерческим вопросам холдинга «Регинас» (представляет ряд южнокорейских, японских, европейских и китайских брендов) Сергей Попов добавляет, что рост цен на подержанные премиальные автомобили вызван удорожанием новых моделей.

«Автомобили с пробегом всегда повторяют колебания цен на первичном рынке, но с задержкой от трех до шести месяцев. С учетом отсутствия официальных поставок на популярные европейские и японские бренды, рост цен на премиальные авто неизбежен. Сдержать его может только конкуренция со стороны новых китайских автомобилей»,— считает Сергей Попов.

Ведущий эксперт «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов видит причину роста продаж премиальных автомобилей с пробегом, в частности, в налаживании процесса параллельного импорта.

«В Челябинской области покупатели из других регионов зачастую приобретают ввезенные из Казахстана автомобили. Кроме того, продажи могли вырасти благодаря появлению привлекательных по цене предложений, улучшению условий по автокредитам», — считает Дмитрий Баранов.

По его мнению, ситуация на авторынке сегодня остается сложной. «Цены растут практически на все автомобили. Несмотря на то, что появляется больше новых марок, потребители по-прежнему стараются выбирать автомобили знакомых им брендов», — комментирует эксперт.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в течение 2022 года об уходе с российского рынка, в том числе сворачивании производств, объявили General Motors (Chevrolet, Opel), Jaguar Land Rover, Volvo и Volkswagen (кроме VW, входят Audi, Skoda и Porsche), а также BMW и Mercedes.

Михаил Бычков