Бывшие топ-менеджеры Twitter потребовали от компании более $1 млн компенсаций

Трое бывших топ-менеджеров Twitter подали в понедельник иск в Административный суд штата Делавэр с требованием к компании выплатить им более $1 млн. Как утверждают истцы, именно столько им пришлось потратить, участвуя в судебных разбирательствах против компании и отвечая на вопросы регуляторов в рамках расследований.

Истцами к Twitter выступают бывшие генеральный директор компании Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде. Все они были уволены в октябре прошлого года, в тот же день, когда Twitter был выкуплен Илоном Маском.

Как утверждается в иске, бывшим руководителям пришлось отвечать на вопросы Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам и после того, как они были уволены из компании. Все это вылилось в дополнительные судебные издержки, которые им пришлось оплачивать из собственного кармана. Истцы заявляют, что обратились к господину Маску с просьбой компенсировать им судебные издержки еще более двух месяцев назад, однако так и не получили ответа. Истцы считают, что таким образом Twitter «нарушил соглашения с сотрудниками и нарушил устав» компании.

Кирилл Сарханянц