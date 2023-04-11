Как сдать ЕГЭ выпускнику прошлых лет в 2023–2024 годах

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Для поступления в вуз взрослому человеку нужен не только аттестат о среднем (полном) общем образовании, но и результаты Единого государственного экзамена. «Ъ» составил пошаговую инструкцию сдачи ЕГЭ для тех, кто давно окончил школу.

Подача заявления

Первый шаг — необходимо подать заявление для участия в ЕГЭ. Специальных требований к выпускнику школы и сроку давности выпуска нет, сдавать экзамены могут даже те, кто получил среднее образование во времена СССР.

Подать заявление нужно до 1 февраля текущего учебного года. Если пропустить этот срок, придется ждать решения государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), которая определит, есть ли у заявителя уважительная причина (командировка, больничный лист и прочее) для поздней подачи заявления.

Подать заявление с ноября можно на сайте «Госуслуги» или на официальном сайте образовательного ведомства в регионе. Стоит указать как можно большее количество нужных предметов — поменять список после 1 февраля будет сложно.

При подаче заявления онлайн сдающему ЕГЭ предложат выбрать место проведения экзамена. Сдавать его можно в любом удобном городе в одном из учебных заведений вне зависимости от прописки или места окончания школы.

Какие документы нужны для регистрации

Чтобы зарегистрироваться на ЕГЭ, нужно предоставить следующие документы:

— паспорт;

— СНИЛС (при наличии);

— согласие на обработку персональных данных;

— школьный аттестат или диплом об окончании техникума либо колледжа;

— справку из учреждения среднего профессионального образования, если вы еще продолжаете обучение;

В некоторых пунктах могут запросить дополнительные копии указанных документов, так что лучше сделать их заранее.

Если оригинала аттестата на руках нет, можно попробовать предоставить копию, но лучше заказать восстановление школьного аттестата.

Как правило, не позднее чем за две недели до проведения экзамена сдающему экзамен придет уведомление о конкретной дате и месте проведения ЕГЭ. Будущий участник экзамена также получит уникальный регистрационный номер.

Что брать с собой на ЕГЭ

Чтобы сдать экзамен, нужно явиться на пункт проведения экзамена (ППЭ) в установленное время. Все экзамены начинаются в 10 часов утра по местному времени. Продолжительность ЕГЭ по математике, физике, литературе, информатике и ИКТ, биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Работы по русскому языку, химии, обществознанию, истории пишутся 3 часа 30 минут (210 минут).

На ППЭ лучше приходить за 30–40 минут до начала экзамена. При входе на ППЭ нужно предъявить паспорт и уведомление о регистрации. Опоздать на ЕГЭ можно, но время экзамена опоздавшему не продлевается и дополнительный инструктаж не проводится.

Взять с собой в аудиторию можно:

— паспорт;

— гелевую ручку черного цвета;

— разрешенные вспомогательные средства в зависимости от предмета: физика — линейку и непрограммируемый калькулятор; математика — линейку; география — транспортир, непрограммируемый калькулятор и линейку; химия — непрограммируемый калькулятор;

— лекарства и питание (их могут попросить оставить в коридоре).

Важно! За лишние предметы на столе экзаменуемого могут выгнать с ЕГЭ.

Если экзамен пропущен по уважительной причине, нужно предоставить подтверждающий документ в ГЭК и написать заявление о переносе ЕГЭ. После рассмотрения заявки комиссия предоставит резервный день для сдачи.

Как узнать результаты

Как правило, результаты ЕГЭ становятся известны через 7–10 дней. Узнать их можно на едином информационном портале ЕГЭ, в местном органе образования, в пункте прохождения регистрации или на сайте «Госуслуги», воспользовавшись своим регистрационным номером или номером паспорта.

Действовать результаты будут четыре года. Пересдать экзамен можно в следующем году.

В каких случаях можно подать апелляцию на ЕГЭ

Апелляцию можно подать при нарушениях процедуры экзамена: например, не хватило экзаменационных бланков, не выдали черновиков или было очень шумно. В таких случаях необходимо написать заявление, не покидая места проведения экзамена. Конфликтная комиссия просмотрит видео с камер и опросит наблюдателей. Нет камер — тоже нарушение. Если комиссия вынесет положительное решение, ЕГЭ разрешат пересдать в резервный день.

Также апелляцию можно подать в случае несогласия с выставленными баллами. Чтобы оспорить оценку, нужно аргументировать свою позицию в заявлении и подать его в установленный срок. В случае удовлетворения апелляции комиссия снова полностью проверит работу, при этом баллы могут не только повысить, но и понизить.

Если работа была оформлена неправильно или испытуемого удалили с экзамена за неподобающее поведение, апелляции не принимаются.

Евгений Козичев