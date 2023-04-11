В Анапе задержали беглого экс-депутата горсовета

В Анапе задержали находившегося в розыске бывшего депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа, сообщили в пресс-службе городского отдела МВД. О каком именно депутате идет речь, не уточняется.

На данный момент известно, что беглого экс-депутата задержали сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Анапе и передали инициатором розыска.

В 2021 году в розыск объявили анапского депутата Леонида Кориафили. Его заподозрили в мошенничестве с землей. По данным «Анапского Черноморья», Кориафили обманул покупателя земельных участков в Витязево на 107 млн руб. В марте прошлого года горсовет лишил его полномочий депутата за недостоверность сведений, отображенных в декларации о доходах.

В январе 2022 года в Москве задержали находившегося в федеральном розыске экс-депутата горсовета Анапы Владимира Блоху. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело было возбуждено в 2020 году. После избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемый скрылся от следствия.

Наталья Решетняк

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