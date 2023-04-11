Key Point вложит 2,5 млрд рублей в строительство двух очередей дата-центра под Новосибирском

Группа компаний Key Point начала строительство центра обработки данных (ЦОД) на 880 стоек на площадке Промышленно-логистического парка (ПЛП) под Новосибирском. Общие инвестиции в две очереди оцениваются в 2,5 млрд руб. Первую из них планируется ввести в декабре 2023 года.

Общая проектная мощность ЦОД – 8 МВт. Емкость каждой из очередей – 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки.

Одним из крупнейших клиентов дата-центра станет «Вымпелком». В сентябре 2022 года компании подписали соглашение, регламентирующее передачу ГК Key Point прав на принадлежавший «Вымпелкому» участок в ПЛП для строительства дата-центра. «Со своей стороны Key Point обеспечивает возможность по организации части своей технологической площадки для оборудования ПАО “Вымпелком” на взаимовыгодных для обеих сторон условиях», – пояснили в пресс-службе группы.

Группа компаний Key Point в июне 2022 года сообщила о планах в течение шести лет построить 35 дата-центров во всех федеральных округах России. Первая очередь первого из запланированных ЦОД запущена во Владивостоке в феврале 2023 года.

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Дарья Решетникова