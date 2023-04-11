В отношении АО «Липецкий хладокомбинат» принят иск о банкротстве

Арбитражный суд Липецкой области принял банкротный иск регионального управления Федеральной налоговой службы к АО «Липецкий хладокомбинат» — крупного производителя мороженого, подконтрольного семье бывшего спикера горсовета Липецка Александра Афанасьева. Как сообщила пресс-служба суда, задолженность должника по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды заявлена в размере 11,3 млн руб.

Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 10 мая. Ранее УФНС не пыталась взыскивать с хладокомбината задолженность в рамках арбитражных разбирательств. По данным Kartoteka.ru, в 2021 году выручка АО составила 638,6 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб. (11 млн руб. годом ранее).

Александр Афанасьев покинул пост спикера горсовета в конце прошлого года, оставшись рядовым депутатом. Свое решение он объяснял необходимостью «повышенного внимания к бизнесу в нынешних экономических условиях» и говорил, что «возвращается к руководству предприятием».

Владимир Зоркий