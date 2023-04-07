СвЖД назначила дополнительные пригородные поезда на летний сезон

Свердловская железная дорога (СвЖД) назначила дополнительные поезда на летний сезон, сообщила пресс-служба СвЖД. С 15 апреля по 14 октября вводится субботний рейс электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург—Каменск-Уральский. Поезд №7082 будет отправляться из Екатеринбурга в 9:41, прибывать в Каменск-Уральский — в 11:14. Обратный рейс в этот же день будет осуществляться на «Ласточке» №7085 — отправление в 15:47.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 13 мая до 22 октября по выходным и праздничным дням начнет курсировать «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи». Пригородный поезд №7011/7012 Екатеринбург—Михайловский завод—Екатеринбург будет отправляться в 8:13 и прибывать на станцию Бажуково в 10:50 (выход на маршруты центральной части парка), на станцию Аракаево — в 11:15 (выход на маршруты южной части парка). Обратный рейс будет отправляться с о.п. Аракаево в 16:55, с о.п. Бажуково в 17:26 и прибывать в Екатеринбург в 20:11.

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» по будням в вечернее время будут курсировать по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Продолжительность поездки составит 2 часа 35 минут. В летний сезон продолжит ездить и туристический поезд Екатеринбург—Алапаевск. Отправление из Екатеринбурга в 8:29, обратно из Алапаевска – в 19:00. Время в пути — 3 часа.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте