Прокуратура организовала проверку после пожара на шахте в Кушве

В Кушве после пожара на шахте «Южная» (входит в Высокогорский горно-обогатительный комбинат) свердловская прокуратура организовала проверку исполнения требований безопасности при производстве горных работ, сообщила пресс-служба ведомства. По результатам проверки прокуратуры при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, пожар площадью 10 кв. м. на шахте произошел сегодня ночью. Возгорание зафиксировали на отметке -240 метров и ликвидировали его за несколько часов. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Ранее сообщалось, что ФНС банкротит Высокогорский ГОК за долги в 924 млн руб. Предприятие производит железную руду, агломерат и концентрат мокрой магнитной сепарации. Продукция комбината поставляется на предприятия металлургии. Его мощности позволяют добывать около 3,8 млн т руды и производить более 3 млн т агломерата. В 2013 году был выкуплен за $20 млн у «Евраз-холдинга» НПРО «Урал».

Диана Сунагатуллина

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