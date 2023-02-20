ФНС банкротит Высокогорский ГОК за долги в 924 млн рублей

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы (ФНС) №16 по Свердловской области подала иск о признании банкротом ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК, Нижний Тагил). Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда региона. Предмет спора в данный момент неизвестен. По данным ЕАН, размер долга составляет 924,5 млн руб.

Высокогорский ГОК расположен в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Производит железную руду, агломерат и концентрат мокрой магнитной сепарации. Продукция комбината поставляется на предприятия металлургии. Его мощности позволяют добывать около 3,8 млн т руды и производить более 3 млн т агломерата. В 2013 году был выкуплен за $20 млн у «Евраз-холдинга» НПРО «Урал».

В 2018 году ФНС уже пыталась банкротить ВГОК. На тот момент сумма требований составляла 500,4 млн руб.

В декабре 2022 года ВГОК ограничил потребление электроэнергии из-за долгов за электроэнергию в 240 млн руб. Предприятие уже несколько лет является одним из крупнейших должников «ЭнергосбыТ Плюс». В 2018 году энергетики ограничили подачу электроэнергии на Высокогорском ГОКе из-за долгов предприятия за энергоресурсы 166 млн руб. За 2021 год просроченную задолженность предприятия удалось снизить на 353,5 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте