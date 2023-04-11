ЦБ: объем валютных вкладов россиян за рубежом превысил их размер в России

В подготовленном (.pdf) Центробанком обзоре российского финансового сектора сообщается, что по итогам 2022 года объем валютных вкладов россиян за границей превысил их размер внутри страны. Это произошло на фоне санкций, введения комиссий за валютные счета и стимулирования девалютизации.

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Регулятор пишет, что в 2022 году «в значительной мере накопление валютных активов резидентов переместилось за рубеж». «Объем вкладов населения в иностранной валюте за рубежом значительно вырос и по итогам года превысил объем валютных вкладов в российских банках»,— сказано в документе.

ЦБ уточняет, что не все эти средства являются сбережениями — в частности, они могли использоваться на покупки по параллельному импорту. Кроме того, часть средств на зарубежных счетах россияне могли использовать «для покрытия своих жизненных потребностей». «Валютизация сбережений населения снизилась, даже если в сбережения населения включить объем накопленных депозитов за рубежом и прочих вложений населения в иностранную валюту»,— сказано в докладе.

По данным ЦБ, в структуре валютных сбережений россиян внутри страны произошла перестройка в сторону валют дружественных стран, прежде всего юаня. «В первую очередь этому способствовали опасения клиентов из-за блокировки средств... Однако, несмотря на снижение, доля вкладов в долларах США и евро остается весомой и пока все еще значительно превышает долю юаня»,— добавил регулятор.

Как сообщал ЦБ, только за первые полгода 2022-го россияне перевели на депозиты за рубежом более 1 трлн руб. Регулятор считает, что выгоднее делать переводы в рублях или в валюте дружественных стран. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство прогнозировало, что в 2023 году доля валютных вкладов россиян будет находиться в среднем на уровне 10% от общего объема.

О том, как банки и население учатся обходиться без долларов и евро, читайте в материале «Ъ» «Детоксикация сбережений».