Неострые предметы

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как хорошо выглядеть тем, кто готов ходить к косметологу, но с подозрением относится к «уколам красоты».

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Разговоры о капельницах, уколах, филлерах не прекращаются — все, что может наполнить кожу или организм в целом полезными веществами, гиалуроновой кислотой, пептидами, антиоксидантами, давно стало очень прибыльным бизнесом. Однако в последнее время все чаще попадается статистика об отказе людей от накачивания лиц препаратами, нежелании выглядеть неестественно и одутловато. Возврат к естественным пропорциям и малотравматичным процедурам — очень предсказуемый шаг: средства стоят недешево, а эффект от них, как показывает история косметологии последних пары лет, несопоставим с вложениями, которые необходимо повторять каждые четыре месяца—полгода. Кроме того, есть нюансы восстановления после инъекций: синяки, отеки, которые не все готовы принять. Самое время для иглофобов (или айхмофобов), то есть тех, кто опасается не только иголок, но и вообще, любых острых предметов. Специалисты поддерживают общий «щадящий» нервную систему тренд.

Светлана Власова



Светлана Власова, врач-косметолог салонов красоты «МильФей», считает, что современная косметология — это уже далеко не только про инъекции. «Сейчас на первый план выходят аппаратные методики, а инъекционные процедуры являются отчасти дополнением аппаратных манипуляций. Это все виды уходов для увлажнения слоев кожи, например аппарат Dermadrop — безинъекционная мезотерапия, когда во время процедуры происходит "вбивание" в поверхностные слои кожи разного рода сывороток: есть увлажняющие, противовоспалительные, придающие сияние, с лифтинг-эффектом, тонизирующие. Есть даже специальная сыворотка для мужчин, что крайне актуально в связи со спросом мужской аудитории на уход за собой»,— говорит она.

Получается, чтобы хорошо выглядеть, совсем необязательно терпеть боль и постепенно превращаться в подушечку для иголок. Сегодня более чем возможно получить отличные результаты безо всяких шприцов. Процедуры «без проколов» есть на любой запрос: они помогают от угревой сыпи, улучшают цвет лица и тонус кожи, разглаживают мелкие морщины и уплотняют кожу, подтягивая намечающийся второй подбородок. Из уже упомянутого Dermadrop стоит обратить внимание на популярный BBL, когда за счет воздействия света происходит стимуляция клеток, осветление кожи, снимаются вопросы пигментации и появления сосудистой сетки.

SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer — это лифтинг и подтяжка, профилактика «опущения» лица, стимуляция связочного аппарата, воздействие на мышечный каркас и его уплотнение. Считается, что мужчины такую процедуру переносят легче, чем женщины: из-за гормональных особенностей чувствительность мужчин отличается, то есть снижена.

Ольга Мороз



Однако не все специалисты готовы согласиться на отказ от инъекций. Так, Ольга Мороз, руководитель клиники эстетической медицины, считает, что говорить о полной заменяемости игл нецелесообразно. «Я за сочетанные программы с мощным воздействием и долгоиграющим эффектом, например дренажная процедура плюс игольчатый РФ-лифтинг и SMAS на аппарате Ultraformer»,— говорит она.

Итак, время «меньше да лучше» пришло: выбираем то, что действует медленнее, но ощущается комфортнее, что сохраняет индивидуальность и сводит к минимуму экономические риски.

Ирина Кириенко