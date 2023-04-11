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Коммерсантъ FM
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Неострые предметы

Как привести себя в порядок без уколов

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как хорошо выглядеть тем, кто готов ходить к косметологу, но с подозрением относится к «уколам красоты».

Разговоры о капельницах, уколах, филлерах не прекращаются — все, что может наполнить кожу или организм в целом полезными веществами, гиалуроновой кислотой, пептидами, антиоксидантами, давно стало очень прибыльным бизнесом. Однако в последнее время все чаще попадается статистика об отказе людей от накачивания лиц препаратами, нежелании выглядеть неестественно и одутловато. Возврат к естественным пропорциям и малотравматичным процедурам — очень предсказуемый шаг: средства стоят недешево, а эффект от них, как показывает история косметологии последних пары лет, несопоставим с вложениями, которые необходимо повторять каждые четыре месяца—полгода. Кроме того, есть нюансы восстановления после инъекций: синяки, отеки, которые не все готовы принять. Самое время для иглофобов (или айхмофобов), то есть тех, кто опасается не только иголок, но и вообще, любых острых предметов. Специалисты поддерживают общий «щадящий» нервную систему тренд.

Светлана Власова

Светлана Власова

Светлана Власова, врач-косметолог салонов красоты «МильФей», считает, что современная косметология — это уже далеко не только про инъекции. «Сейчас на первый план выходят аппаратные методики, а инъекционные процедуры являются отчасти дополнением аппаратных манипуляций. Это все виды уходов для увлажнения слоев кожи, например аппарат Dermadrop — безинъекционная мезотерапия, когда во время процедуры происходит "вбивание" в поверхностные слои кожи разного рода сывороток: есть увлажняющие, противовоспалительные, придающие сияние, с лифтинг-эффектом, тонизирующие. Есть даже специальная сыворотка для мужчин, что крайне актуально в связи со спросом мужской аудитории на уход за собой»,— говорит она.

Получается, чтобы хорошо выглядеть, совсем необязательно терпеть боль и постепенно превращаться в подушечку для иголок. Сегодня более чем возможно получить отличные результаты безо всяких шприцов. Процедуры «без проколов» есть на любой запрос: они помогают от угревой сыпи, улучшают цвет лица и тонус кожи, разглаживают мелкие морщины и уплотняют кожу, подтягивая намечающийся второй подбородок. Из уже упомянутого Dermadrop стоит обратить внимание на популярный BBL, когда за счет воздействия света происходит стимуляция клеток, осветление кожи, снимаются вопросы пигментации и появления сосудистой сетки.

SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer — это лифтинг и подтяжка, профилактика «опущения» лица, стимуляция связочного аппарата, воздействие на мышечный каркас и его уплотнение. Считается, что мужчины такую процедуру переносят легче, чем женщины: из-за гормональных особенностей чувствительность мужчин отличается, то есть снижена.

Ольга Мороз

Ольга Мороз

Однако не все специалисты готовы согласиться на отказ от инъекций. Так, Ольга Мороз, руководитель клиники эстетической медицины, считает, что говорить о полной заменяемости игл нецелесообразно. «Я за сочетанные программы с мощным воздействием и долгоиграющим эффектом, например дренажная процедура плюс игольчатый РФ-лифтинг и SMAS на аппарате Ultraformer»,— говорит она.

Итак, время «меньше да лучше» пришло: выбираем то, что действует медленнее, но ощущается комфортнее, что сохраняет индивидуальность и сводит к минимуму экономические риски.

Ирина Кириенко

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