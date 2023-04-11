Выборы мэра Томска сорвались из-за самоотвода кандидатов

Оба отобранных конкурсной комиссией претендента на пост мэра Томска сняли свои кандидатуры. Выбрать нового главу города депутаты думы Томска должны были на очередной сессии сегодня, 11 апреля, утром, но в результате конкурс признали несостоявшимся.

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О самоотводе коммуниста Максима Лучшева стало известно поздно вечером накануне. «Это решение осмысленное, ответственное и продуманное,— сообщил он ''Ъ-Сибирь''.— Уверен, что принесу больше пользы Томску в другом качестве».

Причины снятия своей кандидатуры господин Лучшев не назвал. Сегодня утром с одобрением этого решения выступил губернатор Томской области единоросс Владимир Мазур: «Знаю о принятом решении Максима Лучшева. Это решение уважаю и поддерживаю. Опыт, знания и энергия Максима Алексеевича обязательно найдут применение в Томске».

Второй кандидат — и. о. мэра Томска Михаил Ратнер — сообщил о самоотводе в день выборов, уже выступая перед депутатами. Свое решение он объяснил нежеланием участвовать в конкурсной процедуре на безальтернативной основе.

«Для меня лично принципиально важно и что, и как. Я бы не хотел стать мэром любой ценой. Когда безальтернативная ситуация, я считаю, это неправильно, даже не по-томски»,— сказал он, призвав депутатов «скорейшим образом» назначить новый конкурс.

Непрямые выборы мэра в Томске должны были пройти впервые. Соответствующее изменение в устав города было внесено в декабре 2022 года по инициативе депутатов-единороссов. В середине марта конкурсная комиссия из восьми претендентов на пост мэра отобрала двух. Выбор между ними сегодня предстояло сделать депутатам городской думы.

Дарья Решетникова, Новосибирск