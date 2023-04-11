К бизнесмену обратились не по статусу

В Екатеринбурге в рамках дела о вымогательстве сотрудники СКР и регионального УФСБ провели обыски в квартирах и загородном доме местного предпринимателя, владельца ТК «Академический» и других крупных активов Александра Горбунова. По версии следствия, у екатеринбургского бизнесмена Михаила Клока злоумышленники в 2013 году отобрали комплекс нежилых помещений, воспользовавшись тем, что он находился в заключении. Сейчас господин Клок проходит обвиняемым по делу об убийстве. Представители господина Горбунова настаивают, что недвижимость, о которой идет речь в уголовном деле, была незаконно захвачена самим Клоком, а бизнесмен лишь поспособствовал возвращению объекта ее законным владельцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Горбунов (слева)

Фото: URA.RU / ТАСС Александр Горбунов (слева)

Фото: URA.RU / ТАСС

По данным источников «Ъ», на днях сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ в сопровождении спецназа провели обыски в двух квартирах Александра Горбунова и по месту его регистрации, а также в его коттедже на улице Рыбоводов. Мероприятия продолжались целый день. В результате силовики изъяли различную документацию и содержимое нескольких сейфов. Самого предпринимателя правоохранители не застали.

Уголовное дело, в рамках которого проходили обыски, следственное управление СКР по Свердловской области возбудило еще в 2015 году. По версии следствия, пока Михаил Клок отбывал в местной колонии №2 назначенный ему судом срок по делу ОПГ, занимавшейся грабежами и разбоями, на него было оказано давление со стороны администрации и ряда осужденных, и мужчина был вынужден переписать оформленный на него комплекс нежилых помещений на Комсомольской улице, 73, который занимала торговая база ООО «База на Комсомольской».

В результате недвижимость, стоимость которой оценивается примерно 300 млн руб., отошла в управление бизнесмену Евгению Буцырину.

Адвокаты Александра Горбунова считают проведение у него обысков незаконным и уже обжаловали их. «Одно из жилых помещений пустое, в ремонте,— сказала “Ъ” адвокат Наталья Горшенина.— В другом проживают посторонние люди, не имеющие к ситуации никакого отношения. Однако забрали у проживающей там женщины документы на квартиру и телефон. Забрали и оружие, на которое у моего доверителя имеется разрешение и которое к уголовному делу не относится. При моей попытке попасть на обыск в доме меня не впустили, разрешили войти лишь через 20 минут после моего звонка на 112. К тому времени обыск продолжался несколько часов. Понятых сотрудники привезли с собой, хотя рядом в домах проживают люди».

Адвокат подала жалобу на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, санкционировавшего обыск. В ней госпожа Горшенина указала, что постановление незаконно, поскольку Александр Горбунов никаким статусом по уголовному делу не обладает и никаких данных, свидетельствующих о наличии оснований для проведения обыска, следствие суду не предоставило.

Что касается версии следствия, то представители господина Горбунова считают подозрения в его адрес беспочвенными. Они напомнили, что в 2005 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) — по факту захвата имущества Евгения Буцырина — той самой базы на Комсомольской.

Как установило тогда следствие, комплекс помещений был отторгнут у предпринимателя с помощью поддельных документов. Расследование продвигалось медленно и активизировалось лишь после того, как Михаил Клок был задержан по делу ОПГ. Обвиняемыми по делу о мошенничестве были Клок и его сообщник, господину Клоку также было предъявлено обвинение в легализации незаконно полученного имущества. Сначала на следствии было прекращено дело о легализации, а в 2015 году в суде — и дело о мошенничестве с недвижимостью по ходатайству господина Клока в связи с истечением срока давности. После чего он уже сам заявил о вымогательстве у него помещений (ч. 2 ст. 163 УК РФ), указывая на якобы причастность к этому Александра Горбунова.

Версию адвокатов «Ъ» подтвердил сын первого владельца недвижимости Сергей Буцырин. По его словам, с 1989 года этими помещениями, где ранее находилось госпредприятие по производству дверей, владела компания «Подряд-Д», основанная его отцом Евгением.

Компания работала столь успешно, что в 2005 году ее хозяин задумал расширить бизнес и взять кредит под залог имевшихся площадей. Именно в этот момент Буцырин-старший, рассказал его сын, и узнал, что имущество уже переоформлено на других лиц. Заподозрив в махинациях с правоустанавливающими документами своего замдиректора, Евгений Буцырин уволил его (впоследствии тот был осужден за хищение векселей компании «Подряд-Д»), а также обратился в правоохранительные органы.

Когда было возбуждено дело о мошенничестве, господин Клок, по словам Буцырина-старшего, признался в захвате имущества их семьи и добровольно вернул его, подписав документы с участием нотариуса, однако впоследствии уже после закрытия дела изменил свою позицию.

Что касается господина Горбунова, то, по словам Сергея Буцырина, он пришел на помощь их бизнесу сразу после его возврата. За время нахождения имущества в пользовании господина Клока у компании-владельца комплекса образовались задолженности перед администрацией города, поэтому в ходе банкротства недвижимость была выставлена на торги. Ее приобрел хороший знакомый семьи Александр Горбунов, который передал комплекс в пользование Евгению Буцырину с тем, чтобы тот продолжил бизнес и смог за счет доходов вернуть затраты покупателю и вновь вступить в права владения недвижимостью.

Представители господина Горбунова отметили, что возбужденное в 2015 году дело о вымогательстве прекращали в связи с отсутствием состава преступления, а затем возобновляли снова. Последний раз это случилось в марте 2022 года, когда Михаила Клока задержали по новому уголовному делу — об убийстве в 2000 году в Екатеринбурге бизнесмена Алексея Зубакина.

Предпринимателя, по версии следствия, заказал один из его близких знакомых, а господин Клок помог подыскать исполнителя преступления. Михаил Клок признал вину, заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривается в особом порядке.

Интересно, что избрание меры пресечения по данному делу господину Клоку в виде домашнего ареста в марте 2022 года произошло непосредственно перед признанием его потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве недвижимости в 2013 году. Он также инициировал дело о собственном банкротстве на том основании, что не смог вернуть заем. В ходе процедуры банкротства представители Михаила Клока обратились в арбитраж с требованием вернуть ему комплекс помещений на Комсомольской, приводя в качестве аргумента документы из уголовного дела о вымогательстве.

«Позиция следствия удивляет,— заявил “Ъ” Сергей Буцырин.— Правоохранительные органы, расследуя дело о вымогательстве, как будто не знают, что происходило с имуществом нашей семьи до 2013 года и что по этому поводу возбуждалось уголовное дело о мошенничестве, которое было закрыто по нереабилитирующим основаниям. Теперь, получается, его нужно вернуть тем, кто у нас его незаконно отнял. Считаю дело о вымогательстве совершенно необоснованным, тем более что Александр Горбунов не раз заявлял о давлении на него со стороны правоохранителей и даже писал жалобы в следственные органы и прокуратуру о том, что силовики требуют у него деньги, предлагая решить вопрос полюбовно».

Алексей Соковнин