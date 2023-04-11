В Алтайском крае задержали женщину, пытавшуюся поджечь АЗС

Росгвардия задержала 35-летнюю жительницу села Смоленское в Алтайском крае, которая попыталась поджечь автозаправочную станцию. Сообщение об инциденте правоохранителям поступило в момент патрулирования, после чего ее быстро задержали.

По данным ведомства, женщина находилась в неадекватном состоянии и заявила о намерении сжечь АЗС. «В подтверждение своих слов злоумышленница направилась к заправочным колонкам, слила на асфальт остатки топлива и подожгла его», - говорится в сообщении Росгвардии.

Пожар удалось предотвратить, в настоящее время обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

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Лолита Белова