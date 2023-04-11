Восстановленный корпус предприятия Palizh открыли в Ижевске

В столице Удмуртии открылся восстановленный производственный корпус Palizh, где в сентябре прошлого года произошел пожар. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, производство вновь запустится к концу лета.

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Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, после происшествия оборудование предприятия разместили на площадях «ЛАДА Ижевск», после чего компания на 15 день выпустила 168 л краски. В настоящее время здесь производят около 450 т в месяц, а в планах на год — до 600 т продукции.

«Уже за два месяца этого года по объемам производства выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 205%»,— рассказал первый вице-премьер правительства Удмуртии.

Как рассказала директор предприятия Елена Телицына, в настоящее время идет процесс переориентации производства на новые дружественные рынки, однако также идет процесс расширения присутствия и на территории России, занимая ниши ушедших с рынка европейских компаний.

Напомним, около девяти вечера 19 сентября на лакокрасочном предприятии Palizh на улице Салютовской загорелась кровля и два этажа производственно-складского помещения. Общая площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Стоимость восстановления лакокрасочного производства с учетом закупки оборудования оценили в 500 млн руб.