Восстановленный корпус Palizh в Ижевске запустят в работу в апреле

Запустить в работу восстановленный корпус завода красок Palizh в столице Удмуртии, где в сентябре 2022 года произошел пожар, планируется в апреле. Об этом рассказала директор предприятия Елена Телицына, пишет Izhlife. Парк оборудования для пострадавшего корпуса восполнили примерно на 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

По словам госпожи Телицыной, благодаря помощи властей региона удалось быстро найти производственную площадку. Так, оборудование из пострадавшего цеха в октябре перевезли на площади Ижевского автозавода. Данная мера позволила производству продолжить работу и поставки продукции.

Сокращения штата также удалось избежать. В настоящее время на предприятии увеличивается количество сотрудников.

«Мы прошли этот кризис. Скажу даже, что за прошедший год мы сделали максимальный оборот за всю 26-летнюю историю предприятия»,— отметила директор завода.

Напомним, около девяти вечера 19 сентября на лакокрасочном предприятии Palizh на улице Салютовской загорелась кровля и два этажа производственно-складского помещения. Общая площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Стоимость восстановления лакокрасочного производства с учетом закупки оборудования оценили в 500 млн руб.