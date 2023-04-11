«У турецкой оппозиции есть определенные шансы»

Владимир Путин в Турцию в ближайшее время не приедет, об этом заявил глава МИДа республики Мевлют Чавушоглу в эфире местного телевидения. Также не планируется поездка турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву. Основная причина — предстоящие выборы. Ранее предполагалось, что президент России примет личное участие в торжественной церемонии загрузки топлива в АЭС «Аккую». Станция строится с участием «Росатома». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Турция находится на пороге больших перемен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Визит Владимира Путина в Турцию в ближайшее время, точнее до президентских выборов в республике, не состоится. Реджеп Тайип Эрдоган также до дня голосования в Россию не поедет. Что касается загрузки топлива на АЭС «Аккую», то участие главы Российской Федерации возможно по-прежнему, но в онлайн-формате.

Турецкому лидеру сейчас не до того — ему нужно побеждать на выборах. Опросы показывают, что у оппозиции есть определенные шансы, да и победа бывает разной, скажем, уверенной, с большим отрывом от соперника, или же, например, в два тура. Тогда придется как-то менять политику, идти на компромиссы.

Соперники Эрдогана своей главной задачей видят прежде всего стабилизацию обстановки внутри страны. Их козырь в том, что нынешний лидер слишком уж увлекся былым османским величием, вставанием с колен по-турецки, а о простом народе, его заботах и чаяниях действующий лидер не то чтобы прямо совсем забыл, но как бы посчитал это вторичным, мол, не время думать о еде и ценах в магазинах, когда решаются глобальные проблемы.

В результате так называемый социальный вопрос оказался несколько запущенным. А избиратель турецкий, видите ли, не всегда с этим согласен. Он, как и многие другие народы, хочет жить более или менее прилично, думает о себе в первую очередь, а не об общегосударственных задачах, которые, к тому же не всегда ясны. Но вот ничего не поделаешь, политикам во время выборов иногда приходится все это учитывать, идти в той или иной степени навстречу простому гражданину.

Причем же здесь Россия? Дело в том, что когда Америка занимается собой и не мешает нам, это хорошо. А вот в случае с Турцией все по-другому. С Эрдоганом достигнут какой-никакой консенсус, а вот с тем, что будет, если он уйдет, полнейшая неизвестность. А это порой намного хуже: пусть перед тобой явный враг, но изученный.

С другой стороны, прагматизм во внутренней политике вполне может предполагать, например, сближение с вражеским Западом, если он пообещает нечто хорошее. У него много козырей в запасе. В целом, Москве сейчас такие перемены в более или менее лояльном государстве явно ни к чему. Тем более что и сейчас с Турцией не все безоблачно. Иначе почему было бы не съездить на красивую церемонию загрузки топлива в АЭС? Это же ни к чему не обязывает, даже, наоборот, о турецком народе прямая забота — будет у него дешевая энергия в сложное время.

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