Сегодня исполняется 70 лет художественному руководителю — директору Мариинского театра, народному артисту РФ и Герою Труда Валерию Гергиеву

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Гергиев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет министр культуры РФ Ольга Любимова:

— Дорогой Валерий Абисалович! Поверить, что 70,— просто невозможно. Самый жизнерадостный и целеустремленный, увлеченный и вовлеченный, самый активно гастролирующий маэстро в мире. И какие еще эпитеты ни пытаешься подобрать, преувеличить талант и величину Гергиева едва ли получится. Вы уже 45 лет служите в Мариинском, и именно Вы вернули театру его историческое название. А при этом с какой любовью Вы относитесь к самым скромным зрительным залам, в самых маленьких городах. Для меня особенно дорого то, с каким вниманием и любовью Вы относитесь к своей огромной команде, к каждому музыканту и исполнителю, как Вы болеете за сохранение и развитие системы творческого образования в нашей стране. И главное — сколько делаете для этого. Можно бесконечно перечислять Ваши блестящие проекты. Это и возрожденный в былом величии Конкурс Чайковского, и новый, важнейший для нас конкурс Рахманинова, и Пасхальный фестиваль, который проходит в эти дни. Общаться и придумывать новые проекты, строить и создавать вместе с Вами большое музыкальное будущее нашей страны — огромное счастье для всей команды нашего министерства и для меня лично. Спасибо Вам большое.

Поздравления передает генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Валерий Абисалович! Примите искренние поздравления с 70-летним юбилеем! Выдающийся российский музыкант и дирижер, всю свою жизнь Вы преданно служите избранному делу, в котором достигли высочайшего профессионального мастерства, внесли огромный вклад в развитие отечественного и мирового искусства и культуры. Ваше творчество и талант получили признание среди коллег, многочисленных поклонников и общественности. Убежден, что все задуманные Вами проекты и в дальнейшем будут такими же яркими и успешными. Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения, добра и радости!

К поздравлениям присоединяется генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст:

— Дорогой Валера! Ты как-то заметил — в эфире «Первого канала», кстати,— никто в мире еще не стал великим музыкантом, просто размахивая руками. Говорят, твой любимый дирижер великий Фуртвенглер, просто входя в зал — как зритель, менял звучание играющего на сцене оркестра. Вот так и ты — одним своим присутствием в жизни — меняешь все вокруг. Трудно уже даже представить, как она — жизнь — выглядит и звучит без твоего присутствия. Именно поэтому желаю только одного — будь таким, какой ты есть! Ну и главное — как мне сказал один наш с тобой общий знакомый, в 70 все только начинается! Обнимаю! Твой.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»