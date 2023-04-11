Певица Диана Арбенина связала отмену концерта в Перми со смутным временем

Певица Диана Арбенина прокомментировала отмену запланированных концертов в нескольких городах России, в том числе в Перми. Как сообщают «АиФ-Прикамье», госпожа Арбенина высказалась по этому поводу в ходе своего выступления в Казани. «Последние несколько недель на нас обрушилась стремная медиаволна, состоящая из “шлака” и клеветы,— заявила певица.— Все города, которые стояли у нас в апреле: и Ульяновск, и Чебоксары, и Пермь, и Уфа, и Ижевск, и Казань — побоялись проводить концерты». По словам исполнительницы, отмена концертов связана со смутным временем и «странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Об отмене концерта Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы», который должен был состояться в СК им. Сухарева 12 апреля, стало известно вчера. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края, который курирует работу спорткомплекса. «В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной. Организаторы концерта оповещены»,— пояснил директор ЦСП Михаил Аминов.

Ранее против проведения в Перми концерта Дианы Арбениной, которая не поддерживает спецоперацию на Украине, высказывались пермские ветераны СВО. На прошлой неделе в телеграм-канале «Прикамские витязи», посвященном информационной поддержке спецоперации, появился призыв заблокировать вход в комплекс им. Сухарева в день концерта.