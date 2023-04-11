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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

6,115 миллиона организаций насчитывалось в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам первого квартала 2023 года, следует из данных сервиса «Контур.Фокус». По отношению к прошлому году прирост показателя составил 2,3%. Заметный прирост зафиксирован в сфере розничной торговли — с 840 тыс. до 1,2 млн организаций, а также в секторе строительных работ — со 190,5 тыс. до 290 тыс. В целом отмечается тенденция расширения сегмента МСП — нет отраслей, в которых наблюдалось бы падение числа организаций относительно начала 2021 года. Сезонный спад количества субъектов МСП приходится на второй квартал — ежегодно в июле не соответствующие критериям исключаются из реестра.

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