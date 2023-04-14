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Коммерсантъ FM
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Технологии недоверия

Татьяна Исакова о цифровизации личности россиян

На этой неделе «Госуслуги» — сервис, уникальность которого любит вспоминать каждый чиновник,— радикально сменили имидж для миллионов россиян. Вплоть до того, что по интернету прокатилась война саркастических мемов. Поисковый запрос «как удалить "Госуслуги"» вошел в топ-20 самых популярных в Google. Интерес граждан к поиску кнопки «удалить аккаунт» спровоцировало неожиданное совпадение двух событий, одно из которых легко прошло бы незамеченным, не случись второго.

Татьяна Исакова

Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В конце марта из сервиса пропала та самая возможность удалить аккаунт. Объяснения Минцифры, ссылавшегося на защиту пользователей от взлома аккаунтов, выглядели неловкими и неубедительными, но не более того. Но в начале недели произошло гораздо более громкое событие — новые правила военного учета, по которым повестки будут рассылаться в том числе через «Госуслуги». Вот тут-то граждане призывного и мобилизационного возраста и запаниковали.

К чести Минцифры — заветная кнопка вернулась. И это, кстати, снова может быть способом борьбы с мошенниками, но гораздо более обоснованным: на «Авито» уже появились объявления с предложением удалить аккаунт на «Госуслугах». Цены, впрочем, символические — 150–500 руб. В Минцифры на этот раз объяснения сочли излишними, министр Максут Шадаев лишь призвал пользователей «не волноваться» и даже анонсировал, что «уведомление о повестке на "Госуслугах" можно будет отключить».

Но у Минцифры были и технические причины вернуть пользователям возможность избавиться от аккаунта. Дело в том, что приложения, размещенные в App Store и Google Play, по правилам площадок обязаны давать пользователям возможность удалить аккаунт. Иначе удалят уже сами «Госуслуги». А их имидж и без того под угрозой.

В главный федеральный портал старались интегрировать как можно больше сервисов, чтобы у россиянина просто не осталось шанса не завести там аккаунт. И государству это удалось: к августу 2022 года количество аккаунтов превысило 98 млн. Но с каждым годом доверие россиян к своим «цифровым личностям» снижалось пропорционально развитию портала. В 2020 году со вспышкой COVID-19 пользователи узнали, что через «Госуслуги» можно проконтролировать, инфицированы ли они и где находятся. Теперь понимают, что все данные, оставленные в аккаунте, окажутся в реестре воинского учета.

Новая инициатива — электронные паспорта с верификацией личности на «Госуслугах» — в таких условиях хитом тоже вряд ли станет. Достаточно вспомнить, что оплата проезда в транспорте по лицевой биометрии так и не приобрела популярности: в 2022 году к системе подключилось около 220 тыс. пользователей при населении Москвы более 13 млн человек. Так что в ближайшее время мы скорее увидим снижение числа пользователей портала. И опасаться они будут отнюдь не мошенников.

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