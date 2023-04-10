Евроконтроль: ограничения воздушного пространства Украины и России сохранятся до 2029 года

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) в прогнозе авиаперевозок (.pdf) на ближайшие годы утверждает, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся как минимум до 2029 года.

Из прогноза Евроконтроля следует, что авиаотрасль Европы продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19, однако негативное влияние оказывает конфликт на Украине. Организация зафиксировала снижение авиарейсов на 90% на Украине.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля, в день начала специальной военной операции. Европа и США закрыли свое небо для российских самолетов.

Россия позднее приняла ответные меры, закрыв свое воздушное пространство для этих стран. Белоруссия после 24 февраля закрыла для полетов гражданской авиации часть своего неба.

Лусине Баласян