Белгородский губернатор сделал замечания за распространение в приграничных районах памятки об эвакуации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал памятки об эвакуации, которые появились в приграничных районах региона. Накануне в соцсетях опубликовали фотографии руководства, предусматривающего порядок действий при необходимости покинуть место жительства и сборе «тревожных чемоданчиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отвечая на вопросы местных жителей в ходе прямого эфира во «ВКонтакте», господин Гладков назвал памятку обычной инструкцией, которая была утверждена давно. Документ предусматривает порядок эвакуации: местные жители должны оповестить об этом родственников и прибыть в специальный пункт или заранее подготовленное место, собрав «тревожный чемоданчик». В нем должны быть документы, банковские карты и наличные, аптечка, фонарик с запасом батареек, сотовый телефон, зажигалка, запас еды на трое суток, средства личной гигиены, комплект одежды.

Власти, по словам господина Гладкова, проводят текущую работу по тренировке систем оповещения, тренировке оказания медицинской помощи и по другим мероприятиям, к которым должны быть готовы жители «прифронтового региона». «Начали расклеивать памятки в нескольких муниципалитетах, что вызвало особую тревогу населения. Это, конечно, с моей точки зрения, неправильно. Начали немножко в неправильной форме обучать население. Поэтому замечания всем ответственным лицам сделали,— сказал Вячеслав Гладков.— Мы занимаемся подготовкой населения к различным сложным ситуациям. Я уверен, что их не будет, но в случае необходимости мы должны быть готовы. Будет плохо — мы должны быть научены».

В Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж