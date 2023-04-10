«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Основная тема на российском финансовом рынке — снижение стоимости национальной валюты. Особенно прошлая неделя сопровождалась серьезным давлением на российский рубль, и это на фоне достаточно бурного роста цен на нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу вместе с Россией. Почему падал рубль? Что делать инвесторам в контексте развития тех или иных трендов? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Есть различные версии причин снижения стоимости национальной валюты, в том числе и конспирологические. Скорее всего, как и объяснили в Центробанке, это связано с тем, что из-за сезонности в страну поступает минимум экспортной выручки. И этим воспользовались игроки, которым необходимы были юани. Поэтому, думаю, здесь ситуация спекулятивная, и, скорее всего, котировки в паре доллар-рубль вернутся на тот комфортный уровень, который всех устраивает — это диапазон 76-78 руб. за доллар.

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