Арендатора выводят на полигон

Арбитражный суд Башкирии рассматривает иск министерства природопользования и экологии Башкирии к ООО «Вториндустрия» о понуждении рекультивировать полигон твердых бытовых отходов в Стерлитамаке. «Вториндустрия» несколько лет арендовала полигон, теперь он переполнен и исключен из территориальной схемы размещения отходов. В ответ на досудебную претензию компания заявила, что у нее нет необходимых средств для рекультивации. Мнения опрошенных юристов разошлись. Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов считает, что даже если иск будет удовлетворен, «Вториндустрия» не исполнит решение суда. Стоимость рекультивации он оценивает минимум в 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На рекультивацию полигона в Стерлитамаке, по данным экспертов, необходимо от 2 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ На рекультивацию полигона в Стерлитамаке, по данным экспертов, необходимо от 2 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии назначил на 31 мая заседание по иску министерства природопользования и экологии Башкирии об обязании ООО «Вториндустрия» разработать проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Стерлитамаке, а также провести рекультивацию земель площадью около 6 га. Третьими лицами привлечены ООО «Табигат», Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Росреестра по Башкирии.

Как следует из иска, в 2017 году «Вториндустрия» арендовала полигон у ГУП «Табигат» (в настоящее время ООО, находится в стадии банкротства). С 2018 по 2021 год компания захоронила на полигоне суммарно 97 тыс. т отходов. В 2022 году срок действия договора закончился, и «Вториндустрия» вернула полигон «Табигату».

Однако еще в 2017 году, согласно инвентаризации, на полигоне было размещено около 915,1 тыс. т отходов при его вместимости 933,3 тыс. т, сообщалось в письме управления Росприроднадзора от 2021 года. В 2020 году минэкологии республики исключило объект из территориальной схемы отходов, а в 2021 году Росприроднадзор своим приказом исключил его из госреестра объектов размещения отходов. «Вториндустрия» оспорила приказ об исключении полигона, однако арбитражные суды трех инстанций отказали ей в удовлетворении иска.

Минэкологии, обосновывая свои требования, ссылается на договор ответчика с «Табигатом». В нем «Вториндустрия» обязуется провести работы по восстановлению земель, разработать инвестпрограмму рекультивации, а затраты включить в тариф на захоронение, говорится в иске.

В декабре прошлого года минэкологии направило «Вториндустрии» досудебную претензию с просьбой предоставить информацию о разработке проекта по рекультивации полигона и провести соответствующие мероприятия. В феврале текущего года компания ответила, что проведение работ не представляется возможным в связи с отсутствием источника финансирования.

ООО «Вториндустрия» зарегистрировано в 2011 году в Стерлитамаке. Компания на 83,2% принадлежит супруге совладельца регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-сити» Айрата Максадова Эльмире Максадовой, еще 16,7% у Минзили Шахмаевой. Уставный капитал составляет 12 тыс. руб. По итогам 2022 года убыток составил 15 млн руб. при выручке 5,2 млн руб.

До «Вториндустрии» вчера дозвониться не удалось.

В пресс-службе управления Росприроднадзора «Ъ-Уфа» вчера сообщили, что поддержат исковые требования минэкологии к «Вториндустрии».

Помощник внешнего управляющего «Табигата» не смог прокомментировать, какова будет позиция организации.

Руководитель практики «Экология и природопользование» коллегии адвокатов «Регионсервис» Андрей Переладов сомневается в перспективах иска. «Согласно позиции ВС РФ, обязание разработать проект рекультивации участка не является способом возмещения вреда окружающей среде. Но самым главным является вопрос о наличии вреда или угрозе его причинения для окружающей среды. В иске говорится о невозможности эксплуатации полигона, исчерпании его емкости и нарушении договорных условий, но не имеется достаточного обоснования его вредоносности. Для какого компонента природы полигон представляет опасность: воздуха или почвы, из сути искового заявления непонятно»,— отмечает господин Переладов.

По его мнению, иск заявлен не о рекультивации участка, а о сносе объекта недвижимого имущества. «По логике иск должен быть не о рекультивации участка, который находится под полигоном и не предоставлялся в пользование как отдельный объект оборота, а об устранении негативного воздействия на окружающую среду, например как источника выбросов в атмосферу или загрязнения почвы. Вероятно, речь должна идти о выводе из оборота ОРО, его консервации»,— прокомментировал Андрей Переладов.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что иск с высокой вероятностью будет удовлетворен, так как полигон в черте города противоречит нормам и должен быть ликвидирован. «Доводы ответчика об отсутствии источника финансирования на проведение работ не являются законным основанием для обжалования иска. Как показывает судебная практика по аналогичной категории дел, суд удовлетворит требования госоргана»,— отметил Евгений Жаров.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов сообщил «Ъ-Уфа», что фактически «Вториндустрия» пользовалась полигоном еще с 2010 года: «У меня фотография 2010 года есть — там куча мусора не выше забора, полтора метра от земли. В 2020 году — уже с шестиэтажный или семиэтажный дом». По мнению господина Веселова, судебное решение, если иск минэкологии удовлетворят, выполнено не будет: «Имущество компании, скорее всего, давно передано какому-нибудь ИП», а уставный капитал фирмы — небольшой. Стоимость рекультивации полигона в Стерлитамаке он оценивает минимум в 2 млрд руб., эти средства с высокой вероятностью придется выплатить из федерального бюджета. «И, наверное, не остается ничего иного, как привлечь к уголовной ответственности, по крайней мере за халатность, государственных чиновников, в чьи функции входил и входит надзор за такого рода опасными объектами»,— заключил Александр Веселов.

Влада Шипилова