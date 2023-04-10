Свалку в районе поселка Кирпичного в Краснодаре ликвидируют до 2024 года

Мусорный полигон в поселке Кирпичном в Краснодаре рекультивируют до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Полигон ТБО в промзоне на улице Нагорной официально просуществовал с 1975 по 2000 год.

«Он давно исчерпал свой ресурс и закрыт. В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по рекультивации свалки»,— подчеркнул вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Подрядная организация уже приступила к подготовительным мероприятиям.

Общий объем накопленных отходов на объекте составляет более 1 тыс. кубометров. Площадь полигона ТБО — 14,7 га. Окончательный этап — биологический, продлится пять месяцев.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram