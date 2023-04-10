Свалку в районе поселка Кирпичного в Краснодаре ликвидируют до 2024 года

Мусорный полигон в поселке Кирпичном в Краснодаре рекультивируют до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Полигон ТБО в промзоне на улице Нагорной официально просуществовал с 1975 по 2000 год.
«Он давно исчерпал свой ресурс и закрыт. В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по рекультивации свалки»,— подчеркнул вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
Подрядная организация уже приступила к подготовительным мероприятиям.
Общий объем накопленных отходов на объекте составляет более 1 тыс. кубометров. Площадь полигона ТБО — 14,7 га. Окончательный этап — биологический, продлится пять месяцев.
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