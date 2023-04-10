После суда сеть доставки суши «Ёбидоёби» может сменить название на «Ё»

По решению Арбитражного суда Красноярского края сеть доставки суши «Ёбидоёби» в течение трех месяцев должна сменить фирменное наименование. Соответствующее судебное решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. Иск против «Ёбидоёби» подало местное отделение Федеральной налоговой службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал название компании противоречащим «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку оно находится в открытом доступе и может ассоциироваться с ненормативной лексикой. Ответчик не смог доказать, что название «Ёбидоёби» является не бранным выражением, а лексемой японского языка, переводимой как «День недели — суббота».

Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году, сейчас точки открыты более чем в 60 городах России, в том числе в Краснодаре и Новороссийске. Управляющий кубанских заведений рассказал «Ъ-Кубань», что в ближайшее время произойдет ребрендинг: название ресторанов сети изменится на просто «Ё». Вместе с тем сооснователь сети «Ёбидоёби» Константин Зимен сообщил «Газете.Ru», что компания обжалует решение арбитража, менять название сети никто не собирается.

В 2021 году в Волгограде признали ненадлежащей рекламу компании со словами «Закажи КУНИ ЛИ». В октябре 2022 года красноярская ФАС завела дело на «Ёбидоёби» из-за рекламы со словами «Хочешь Чпоки ки?».

Наталья Решетняк

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