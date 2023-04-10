Суд обязал сеть «Ёбидоёби» сменить название из-за противоречия принципам морали

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменить название в течение трех месяцев. Суд признал название компании противоречащим «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку оно находится в открытом доступе и может ассоциироваться с ненормативной лексикой. Об этом сообщило издание ngs24.ru со ссылкой на картотеку суда.

Иск к «Ёбидоёби» подало местное отделение Федеральной налоговой службы. Компания не предоставила доказательств того, что ее название — транслитерация с японского языка фразы «День недели — суббота», пишет ngs24.ru.

Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году. Сейчас у нее есть точки более чем в 60 городах России.

Из-за названия компании управление архитектуры Красноярска обратилось в Федеральную антимонопольную службу в 2016 году, но тогда чиновники не обнаружили признаков нарушений закона о рекламе. В 2021 году в Волгограде признали ненадлежащей рекламу компании со словами «Закажи КУНИ ЛИ». В октябре 2022 года красноярское управление ФАС завела дело на «Ёбидоёби» из-за рекламы со словами «Хочешь Чпоки ки?».

Олеся Павленко