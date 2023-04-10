Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд обязал сеть «Ёбидоёби» сменить название из-за противоречия принципам морали

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменить название в течение трех месяцев. Суд признал название компании противоречащим «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку оно находится в открытом доступе и может ассоциироваться с ненормативной лексикой. Об этом сообщило издание ngs24.ru со ссылкой на картотеку суда.

Иск к «Ёбидоёби» подало местное отделение Федеральной налоговой службы. Компания не предоставила доказательств того, что ее название — транслитерация с японского языка фразы «День недели — суббота», пишет ngs24.ru.

Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году. Сейчас у нее есть точки более чем в 60 городах России.

Из-за названия компании управление архитектуры Красноярска обратилось в Федеральную антимонопольную службу в 2016 году, но тогда чиновники не обнаружили признаков нарушений закона о рекламе. В 2021 году в Волгограде признали ненадлежащей рекламу компании со словами «Закажи КУНИ ЛИ». В октябре 2022 года красноярское управление ФАС завела дело на «Ёбидоёби» из-за рекламы со словами «Хочешь Чпоки ки?».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...