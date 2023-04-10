Умер испанский писатель Фернандо Санчес Драго

Испанский писатель Фернандо Санчес Драго умер в возрасте 86 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа, сообщило EFE со ссылкой на источники, близкие к семье писателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фернандо Санчес Драго в 2015 году

Фото: Oscar Gonzalez / NurPhoto Фернандо Санчес Драго в 2015 году

Фото: Oscar Gonzalez / NurPhoto

По данным агентства, экстренные службы Кастилии получили запрос об оказании медицинской помощи в 9:57 по местному времени (10:57 мск). К дому писателя в Сории была направлена машина скорой помощи и вертолет. Фернандо Санчес Драго умер до прибытия экстренных служб.

Фернандо Санчес Драго родился 2 октября 1936 года в Мадриде. Написал более 40 произведений, в основном очерков и романов, почти все они автобиографические. В 1992 году был награжден национальной премией «Планета» за лучший роман на испанском языке.