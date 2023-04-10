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Коммерсантъ FM
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На трансграничном мосту в Приамурье введены ограничения из-за сбоев в информсистеме ФТС

Пропуск грузов по мосту через Амур Благовещенск—Хэйхэ приостановлен в связи со сбоями в работе единой информационной системы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает «Ъ» из Амурской области. Сбои фиксируются с утра 10 апреля, о чем сообщает официальный Telegram-канал ФТС. Ведомство указало, что совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено.

«По предварительной информации, данная ситуация вызвана внешним воздействием на IT-ресурсы ФТС России. В настоящее время специалисты, в том числе правоохранительного блока, проводят необходимые мероприятия по устранению сбоев»,— сообщают таможенники.

Сбои, в свою очередь, повлекли технические ограничения работы таможенных органов на международном автомобильном пункте пропуска Кани—Курган. В связи с этим в аккаунте администратора электронной очереди появилось сообщение для участников внешнеэкономической деятельности.

«В сторону Китая временно будет осуществляться выпуск только порожних транспортных средств. Зарегистрированные в электронной очереди машины с грузом будут перенесены на другое время после снятия ограничений. Также временно приостановлено бронирование в электронной очереди. Мы приносим извинения за возникшие неудобства»,— сообщает новостной канал электронной очереди.

О возобновлении бронирования участникам международных перевозок обещают сообщить дополнительно. По данным за март 2023 года, за сутки границу в обе стороны по мосту пересекли примерно 150 транспортных средств.

Анна Яшина, Благовещенск

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