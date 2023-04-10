Суд в Екатеринбурге дал по 19 лет экс-сотрудникам Росгвардии и МЧС за поджог военно-учетного стола

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) приговорил отставных старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшину МЧС Алексея Нуриева к 19 годам лишения свободы за поджог военно-учетного стола в здании мэрии Бакала (Челябинская область), сообщил ТАСС.

Осужденных задержали по подозрению в поджоге администрации Бакала 11 октября. По версии следствия, ночью они разбили окно на первом этаже здания и забросили два «коктейля Молотова». Возгорание ликвидировал сторож до приезда пожарных.

Как следует из картотеки суда, их обвиняли по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Первые четыре года осужденные будут отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Суд лишил Романа Насрыева специального звания старший сержант полиции в отставке, Алексея Нуриева — звания старшина внутренней службы в отставке.

Изначально уголовное дело в отношении жителей Бакала возбудили по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), но затем переквалифицировали. По сведениям УФСБ России по Челябинской области, обвиняемые состояли в нескольких десятках радикальных интернет-сообществ.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург