Двух жителей Бакала будут судить за поджог здания администрации города

Завершено расследование уголовного дела двух жителей Бакала, которые бросили бутылки с зажигательной смесью в здание местной администрации. Романа Насрыева и Алексея Нуриева обвиняют в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору и прохождении обучения с целью осуществления терроризма. Материалы дела передали на рассмотрение в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга, сообщают в суде.

Жителей Бакала задержали по подозрению в поджоге администрации города 11 октября. По версии следствия, ночью они разбили окно на первом этаже здания и забросили два «коктейля Молотова». Возгорание ликвидировал сторож до приезда пожарных.

Изначально уголовное дело в отношении жителей Бакала возбудили по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), но затем переквалифицировали. По сведениям УФСБ России по региону, обвиняемые состояли в нескольких десятках радикальных интернет-сообществ.