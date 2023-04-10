Программа упрощенного поступления в российские вузы для учившихся за рубежом продлена на 2023 год

Правительство России продлило на текущий год программы упрощенного поступления в вузы студентам-россиянам, которые ранее обучались в зарубежных образовательных учреждениях. Возможность поступить в вузы по упрощенной форме получат и жители присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Специально таким студентам и аспирантам мы дали возможность зачесть дисциплины, чтобы продолжить образование в одном из отечественных вузов на их выбор и, самое главное, бесплатно. Мы продлеваем такую программу на текущий год. Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились, оказались в недружественном государстве»,— сказал господин Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Вступительные испытания для таких студентов в текущем году по аналогии с прошлой приемной кампанией будут проходить в упрощенном порядке, который установят в самом вузе. Курс, на который может быть зачислен студент, будет определяться индивидуально с учетом его достижений.

Постановление, согласно которому российские студенты, безосновательно отчисленные из европейских университетов, могут бесплатно продолжать обучение в российских вузах, Михаил Мишустин подписал в конце марта 2022 года. По словам премьер-министра, в прошлом году российские вузы приняли в упрощенном порядке 2,5 тыс. студентов, которые были отчислены из университетов недружественных государств.

Милена Костерева