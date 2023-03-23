Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин: университеты России приняли 2,5 тыс. студентов, отчисленных из зарубежных вузов

В 2022 году российские вузы приняли в упрощенном порядке 2,5 тыс. студентов, которые были отчислены из университетов «недружественных государств». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с докладом о работе правительства за прошедший год.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Мишустин также рассказал, что в рамках десятилетия науки и технологий, которое объявил президент Владимир Путин на 2022–2031 годы, правительство обновило перечень направлений подготовки по среднему профессиональному образованию. В рамках программы «Профессионалитет» был открыт 71 образовательно-производственный кластер, в которых на данный момент обучается более 150 тыс. студентов.

На базе 30 вузов началось создание «Передовых инженерных школ» для того, чтобы студенты, аспиранты и школьники могли участвовать в решении задач на предприятиях. 1 сентября 2022 года более 2 тыс. подростков приступили к занятиям, обратил внимание премьер-министр.

Кроме того, правительство продолжит развитие программы академического лидерства «Приоритет-2030». В ней, по словам Михаила Мишустина, приняли участие более 120 высших учебных заведений. На создание в указанных вузах технопарков и бизнес-инкубаторов в 2022 году было предусмотрено около 30 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...