Мишустин: университеты России приняли 2,5 тыс. студентов, отчисленных из зарубежных вузов

В 2022 году российские вузы приняли в упрощенном порядке 2,5 тыс. студентов, которые были отчислены из университетов «недружественных государств». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с докладом о работе правительства за прошедший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Мишустин также рассказал, что в рамках десятилетия науки и технологий, которое объявил президент Владимир Путин на 2022–2031 годы, правительство обновило перечень направлений подготовки по среднему профессиональному образованию. В рамках программы «Профессионалитет» был открыт 71 образовательно-производственный кластер, в которых на данный момент обучается более 150 тыс. студентов.

На базе 30 вузов началось создание «Передовых инженерных школ» для того, чтобы студенты, аспиранты и школьники могли участвовать в решении задач на предприятиях. 1 сентября 2022 года более 2 тыс. подростков приступили к занятиям, обратил внимание премьер-министр.

Кроме того, правительство продолжит развитие программы академического лидерства «Приоритет-2030». В ней, по словам Михаила Мишустина, приняли участие более 120 высших учебных заведений. На создание в указанных вузах технопарков и бизнес-инкубаторов в 2022 году было предусмотрено около 30 млрд руб.