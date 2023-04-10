Радий Хабиров раскритиковал глав муниципалитетов за грязь в городах

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве раскритиковал глав муниципалитетов за грязь и мусор в городах республики. По его словам, контрольное управление республики выявило беспорядки в городах Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Белебей, Бирск, Чишмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мелеуз, Салават и Ишимбай.

«Если я это опубликую, мне выход остается один — вас увольнять и искать других. Я не буду позорить, главы, вас»,— отметил Радий Хабиров и поручил убраться на улицах городов до 17 апреля, не дожидаясь дат официальные субботников.

«Пустяковая задача организовать людей, убрать смет, убрать просто бытовой мусор — это плохая ваша работа. Я настоятельно вас прошу уже очнуться от зимнего сна, уже медведи все повылазили, и приступить к этой работе»,— заявил он.

Карина Мамаева

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