«Авито Недвижимость»: за год аренда квартир в Москве подешевела почти на 20%

В среднем за год долгосрочная аренда квартир в России подорожала на 25%. Объем предложения на рынке долгосрочной аренды вырос на 14,3%, спрос — 12%. Об этом сообщила пресс-служба «Авито Недвижимость».

Больше всего стоимость долгосрочной аренды квартир за год выросла на Ростове-на-Дону — на 22,2%. Цены на долгосрочную аренду снизились только в Москве (19,1%), Калининграде (17,4%), Санкт-Петербурге (10%) и Севастополе (8%).

В Москве зафиксировали самый большой рост объема предложений квартир на долгосрочную аренду — на 81,5%. В Санкт-Петербурге показатель вырос на 30,3%. Больше всего объем предложения снизился в Волгограде — на 22,4%.

Самый большой рост спроса на долгосрочную аренду зафиксировали в Томске — на 47,3%. В Москве спрос вырос на 16,3%, в Санкт-Петербурге — на 9,4%. Спрос на аренду снизился только в Рязани (на 2,3%) и Волгограде (8,6%).

Олеся Павленко