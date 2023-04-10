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Lexus обновил спорткар LC

Компания Lexus обновила спорткар LC — модернизированы купе и кабриолет для европейского рынка.

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Lexus LC 500 Convertible Special Edition

Lexus LC 500 Convertible Special Edition

Фото: Lexus

Lexus LC 500 Convertible Special Edition

Lexus LC 500 Convertible Special Edition

Фото: Lexus

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Lexus LC 500 Convertible Special Edition

Фото: Lexus

Lexus LC 500 Convertible Special Edition

Фото: Lexus

Автомобиль получил переработанную переднюю панель с 12,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, которая перенесена ближе к водителю. Кроме того, расширен функционал мультимедиа за счет новых онлайн-сервисов, предусмотрено управление отдельными возможностями модели через фирменное мобильное приложение Lexus Link, улучшены материалы отделки, добавлено новое оборудование в оснащение.

Технически Lexus LC практически не изменился. Заявлено, что спорткар получил перенастроенную подвеску и рулевое управление, перекалиброванную 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и улучшенный комплекс активной безопасности Lexus Safety System+.

Напомним, купе Lexus LC выпускается с 2017 года. Модель доступна как с 4744-сильным бензиновым 5-литровым двигателем V8, так и с 359-сильной гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового V6.

Максим Вершинин

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