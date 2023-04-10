Аттракционы в парке культуры Березников передадут в концессию

Администрация города Березники планирует передать 156 объектов, находящихся в городском парке культуры и отдыха, в частные руки. Об этом сообщает Ura.ru.

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«Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования “Город Березники”, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году… Аттракционы, сооружения, оборудование, расположенные на земельном участке площадью 61 051 ± 62 кв. м по адресу: г. Березники, проспект Ленина, для эксплуатации и обслуживания парка культуры и отдыха»,— указано в постановлении, размещенном на сайте муниципалитета.

Помимо аттракционов в парке отдыха, власти подыскивают инвесторов для реконструкции здания пожарного депо в селе Пыскор, детского сада в селе Березовка, бывшего кинотеатра в Усолье.