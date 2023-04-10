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обновлено 13:25

ФСБ задержала начальника свердловского управления МВД по контролю за оборотом наркотиков

В Первоуральске Свердловской области сотрудники ФСБ задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи. По данным источника издания e1.ru, его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Иван Ергеледжи

Иван Ергеледжи

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Иван Ергеледжи

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Собеседник издания отметил, что полковника Ергеледжи задержали в момент передачи денег, которые он якобы получил за «решение вопроса». Источник «Ъ», близкий к правоохранительным органам, подтвердил факт задержания. По словам собеседника «Ъ», Иван Ергеледжи сейчас находится в ИВС. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал «Ъ-Урал», что сейчас сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности устанавливают обстоятельства происшедшего.

«По итогам мероприятий будет принято обоснованное решение с принятием адекватных мер реагирования в случае, если информация о противоправной деятельности должностного лица найдет свое подтверждение»,— отметил полковник Горелых.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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