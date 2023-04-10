В Перми отменен концерт Дианы Арбениной

Концерт певицы Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы», который должен был состояться в СК им. Сухарева 12 апреля, отменен. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края, который курирует работу спорткомплекса. «В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной. Организаторы концерта оповещены»,— пояснил директор ЦСП Михаил Аминов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее против проведения в Перми концерта Дианы Арбениной, которая не поддерживает спецоперацию на Украине, высказывались пермские ветераны СВО. На прошлой неделе в телеграм-канале «Прикамские витязи», посвященном информационной поддержке спецоперации, появился призыв заблокировать вход в комплекс им. Сухарева в день концерта.

В рамках тура, который должен был начаться сегодня, 10 апреля, Диана Арбенина и ее группа «Ночные снайперы» планировали дать 18 концертов в разных городах. Помимо Перми, отменены концерты в Казани, откуда должен был стартовать тур, а также в Ростове, Пятигорске, Улан-Удэ, Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске.